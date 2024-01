La gastronomía basada en los productos de proximidad va in crescendo y ya no solo se limita a los exquisitos platos nacidos aquí, en la terreta, sino que se amplía a la cocina más internacional, aunque impulsada por empresarios valencianos. Es el caso de una de las pizzerías de moda que, aunque abrió local en la capital de la Plana continúa expandiéndose no solo por la provincia y la Comunitat, sino también en diferentes lugares de España.

Y es que, surgida del proyecto Lanzadera que impulsa el empresario valenciano Juan Roig, se puso en marcha en el 2015 Del Poble, una pizzería que inició su andadura tomando como modelo de negocio el conocido como take away, con locales con comida para llevar. Un modelo que, en el 2017 pasó también al primer restaurante con servicio de mesa. En el 2019 el negocio es seleccionado para el programa Lanzadera de Juan Roig y, a día de hoy, cuenta con 32 establecimientos --en aquel momento tenía siete-- repartidos en Gandia, València, Alicante, Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Córdoba, Hospitales de Llobregat, Móstoles, Elx, L'Eliana, Torrent o Castelló, donde abrió en el 2020. Nueva ubicación Ahora, la cadena de pizzerías Del Poble aterriza en Vila-real. Concretamente, se instalará en el Estadio de la Cerámica, donde en estos momentos se llevan a cabo las obras de adecuación del nuevo establecimiento hostelero, que tendrá su entrada por la fachada este del campo de fútbol del Villarreal CF, de titularidad municipal, pero en el que el club groguet liderado por Fernando Roig invierte millones de euros en su remodelación y puesta en valor. Como apunta a Mediterráneo el CEO de Del Poble, Rubén Santos, la previsión es abrir al público el restaurante a finales de marzo o principios de abril. Será un establecimiento que dará servicio con las cinco marcas de la joven compañía, con una oferta que, además de pizzas elaboradas con productos de proximidad, incluye hamburguesas, perritos calientes, burritos, tapas y bocatas y pollo frito. Cinco marcas "Son cinco marcas que están bajo el paraguas de Del Poble y que se repartirán en una superficie de unos 600 metros cuadrados en el interior del Estadio de la Cerámica", explica Santos, quien no duda en agradecer el apoyo del proyecto Lanzadera, que les ha permitido multiplicar por cinco en solo cuatro años la cifra de establecimientos de esta cadena valenciana. "Además, se ofrecerá a los clientes la posibilidad de ver partidos de fútbol o eventos deportivos de cualquier tipo mediante grandes pantallas que se instalarán en el espacio", señala. La empresa también se encargará del catering en eventos del Villarreal CF y en el complejo que se abrirá en dos meses se podrán organizar todo tipo de celebraciones lúdicas y gastronómicas. Además, se trabaja en "hacer una inauguración muy especial", de la que todavía no han querido desvelar detalles.