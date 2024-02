El alcalde de Vila-real y presidente del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, José Benlloch, planteará a los responsables de la Diputación de Castellón y de la Generalitat que ayuden económicamente a los ayuntamientos que llevan a cabo acciones para minimizar la sobrepoblación de jabalís en sus respectivos términos municipales.

Una propuesta que irá acompañada de otra más ambiciosa, en la línea de que sean ambas administraciones superiores --o, en su caso, una de ellas--, las que asuman la gestión integral de la lucha para frenar la cada vez más abundante presencia de estos suidos. Una problemática que afecta, especialmente, a los municipios más próximos a la costa, donde se multiplican a falta de depredadores y provocan graves daños en la agricultura y en espacios protegidos --como la desembocadura del Millars--, y suponen un riesgo real para la seguridad en el tráfico.

Lo que plantea el munícipe vila-realense es que «del mismo modo que se adoptó la fórmula de lucha contra las plagas de mosquitos, se delegue en la Diputación de Castellón las acciones a realizar en el conjunto de la provincia, porque estos animales, como ocurre con los mosquitos, no conocen de límites territoriales, por lo que las actuaciones de control que lleven a cabo los municipios pueden no resultar del todo efectivas si se desarrollan de una manera individualizada y no colectiva».

"Son una plaga"

Y es que el alcalde Benlloch incide en que, en la actualidad, la presencia de jabalís «se ha convertido en una auténtica plaga que genera muchos problemas en las ciudades».

Son distintas las medidas que están tomando las localidades más afectadas por esta batalla contra estos ungulados --Peñíscola, Benicàssim, Torreblanca, Castelló, Benicàssim, Orpesa o Vila-real, entre otras--, como son las batidas controladas, la caza de ejemplares en espera o colocar jaulas trampa para a atraparlos.

Instalación de jaulas-trampa

Precisamente, y como avanzó ayer Mediterráneo, la empresa de control de fauna contratada por el Consorci del Millars para hacer un seguimiento de la sobrepoblación de jabalís ha logrado capturar a una manada de siete ejemplares en una de las jaulas-trampa instaladas en suelo propiedad del Ayuntamiento de Vila-real, en el paraje del Termet, ante la falta de una respuesta positiva de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) para que estos elementos se ubiquen en el mismo cauce del río y su área de afección.

Por otro lado, Benlloch considera que la unificación de las acciones liderando las mismas la Diputación, «permitiría llevar a cabo estudios para determinar dónde duermen estos animales y por dónde campan, algo que facilitaría los trabajos que se impulsan para capturar ejemplares».

El alcalde también incide en que «desde el Consorci del Millars estamos realizando un gran esfuerzo para controlar a los jabalís, por cuanto son un enorme peligro para la biodiversidad de este espacio natural protegido».