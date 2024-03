El pregón abre ‘de facto’ la Semana Santa en Vila-real

La iglesia arciprestal de Vila-real ha acogido el que es el inicio oficial de las celebraciones de la Semana Santa local, declarada Fiesta de Interés Turístico Autonómico. Una cita que ha arrancado en las puertas del ayuntamiento, desde donde ha partido la comitiva en la que se incluía el pregonero de este año, el alcalde José Benlloch, así como los bombos y tambores de la Cofradía de la Virgen de los Dolores.

En su discurso del pregón del 50º aniversario de la Junta Central de Semana Santa, ahora bajo la presidencia de Carmina Arrufat, el alcalde Benlloch ha aludido a un relato que tenía como protagonista al científico Louis Pasteur y un joven no creyente.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha sido el encargado de pronunciar el pregón de Semana Santa de este año 2024. / GABRIEL UTIEL

El relato ha servido al munícipe para explicar la relación que, desde siglos atrás, ha tenido la Iglesia Católica con la química, bajo la premisa de «un poco de ciencia nos aparta de Dios; y mucha, nos aproxima» y con Pasteur en el centro.

Día de emociones

«Cuando la presidenta de la Junta Central, Carmina Arrufat, me comunicó mi nombramiento como pregonero de la Semana Santa sentí de golpe un conjunto de emociones: gratitud, alegría, nostalgia, nerviosismo, vergüenza, un poco de ansiedad, algo de miedo, responsabilidad...», ha dicho el munícipe vila-realense.

Benlloch ha abundado en que «quienes me conocen, saben que estoy acostumbrado a los discursos, a los actos públicos, como abogado y alcalde y por formación. Pero el de hoy --por ayer-- no era un acto más para mi». Y ha añadido: "Este año cumplo 50 años de vida, medio siglo, casi nada. Momentos de cierta crisis y reflexiones, momentos en los que uno ya ha entendido que, como decía de manera preciosa el gran poeta Machado: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar...". Una edad que coincide con la que cumple la Junta Central de Semana Santa de Vila-real.

En el acto, también se han entregado los premios del concurso de fotografía, a la vez que no ha faltado la interpretación de piezas musicales a cargo de Veus de Cambra, con acompañamiento musical.