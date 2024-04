Crisis en Vox Vila-real: Manu Rubert deja el partido pero continuará como edil en el grupo de no adscritos

El grupo municipal de Vox en Vila-real dejó patente ayer su primera crisis interna, tras la decisión del hasta ahora concejal de la formación ultraderechista en la ciudad, Manu Rubert, de abandonar el partido, aunque seguirá como edil en el grupo de los no adscritos, al anunciar que no entregará su acta como miembro de la corporación municipal.

En declaraciones a Ràdio Vila-real, Rubert confirmó la existencia de «una serie de desavenencias que te hacen perder la ilusión» en el trabajo que desarrolla como representante electo, «y eso es lo peor que te puede pasar».

La resolución del exedil de Vox no ha sentado bien en el que hasta ahora era su partido de referencia, tanto a nivel local como en las direcciones supramunicipales. De hecho, la portavoz de la formación en Vila-real, Irene Herrero, aseguró en la tarde de ayer al periódico Mediterráneo que «hasta estos momentos, Rubert no me ha informado de su decisión, de manera que lo que sé al respecto es lo que se ha publicado en los medios de comunicación». Y recalcó que, en cualquier caso, se trata de «una decisión que el concejal ha tomado de manera personal», a la vez que incidió en que «no he tenido desavenencias con él».

El proceso

Aun así, y según ha podido saber este rotativo, lo cierto es que las diferencias entre Herrero y Rubert comenzaron a gestarse unas semanas después de tomar posesión de sus actas, con la constitución del nuevo Ayuntamiento, en junio del pasado año 2023. Unas diferencias que, 10 meses después, han resultado «insalvables» para el concejal Rubert, lo que, afirma, le ha llevado a tomar la determinación de abandonar la formación liderada por Santiago Abascal e integrarse en el grupo municipal de los no adscritos.

Asimismo, Herrero aseveró que «si hubiera sido yo quien dejara la formación, entregaría el acta, y me consta que así se le exigirá desde Vox, porque los votos no son suyos, sino del partido».

Confirmación

Fuentes de Vox en la provincia de Castellón confirman que se le reclamará el acta de concejal, pese a que Rubert ha reiterado que va a seguir como edil porque «quiero continuar trabajando por Vila-real y será la gente la que después me juzgue».

En concreto, la dirección provincial ha respondido a Rubert que, una vez recibida su notificación en la que pide causar baja en el partido, «le rogamos que proceda a entregar su acta de concejal para que los votantes de Vox puedan verse representados con la fuerza que este partido obtuvo las pasadas elecciones del 28 de mayo de 2023». Los ultraderechistas lograron tres ediles en aquellos comicios, mientras que el grupo se queda ahora con dos integrantes.

Sin embargo, el ya concejal de los no adscritos añade que «devolver el acta significa que uno desaparece de la política, algo que entiendo que sería una cobardía». Y entiende que «sería traicionar a muchas personas que confiaron en mi en las últimas elecciones».

Apoyos

La determinación del ya exconcejal de Vox se confirmó ayer de manera oficial aunque, como explica, «la he meditado muy bien durante todo el fin de semana, para lo que he contado con el apoyo de mi círculo familiar y de amistades». En este sentido, añade que el pasado viernes «mantuve una conversación con el alcalde, José Benlloch, en la que le expuse la situación y las dudas que tenía. Profesionalmente somos compañeros (ambos son abogados)».

Rubert explica que también acudió a la sección «intermunicipal de Vox para intentar solucionar la problemática de la mejor manera posible, sin hacerle daño a nadie, pero las explicaciones dadas no me convencieron».