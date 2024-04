El mag Yunke obrirà la quarta edició de la Fira de la Ciència de Vila-real

La màgia obrirà enguany la Fira de la Ciència que, organitzada pel Col•legi Santa Maria i l'Ajuntament de Vila-real, se celebrarà els dies 25 i 26 d'abril. I qui millor que un mag d'ací, Yunke, per a inaugurar, a les 10.00 hores i amb la xarrada La ciència darrere de la màgia, un esdeveniment científic i educatiu que enguany compleix la seua quarta edició. Una edició que ha crescut exponencialment respecte a les anteriors i que s'ha obert a tota la Comunitat Valenciana. És per això que en aquesta ocasió prenen part 13 centres de diferents municipis de València, Alacant i Castelló i que, incloses les visites concertades amb col·legis de la ciutat, sumarà més de 600 assistents.

Unes xifres de rècord que obliguen l'organització a traslladar la cita des de les instal·lacions del Santa Maria al Centre de Congressos, Fires i Trobades, un espai que ha oferit el consistori perquè puguen desenvolupar-se allí els diferents tallers i mostres de projectes, així com les exposicions dels treballs que competixen en el concurs Vilaciència, que s'emmarca dins de la mateixa fira.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha presentat la quarta edició de la Fira de la Ciència juntament amb el director del Col·legi Santa Maria, Juan Francisco Navarro; y el professor Sisco Marco. / MEDITERRÁNEO

L'alcalde de Vila-real i regidor de l'àrea d'Innovació, José Benlloch, ha presentat hui aquest esdeveniment, juntament amb el director del Col•legi Santa Maria, Juan Francisco Navarro, el qual ha estat acompanyat també pel professor Sisco Marco, l’ànima d’aquesta iniciativa que va nàixer l’any 2018 com una plataforma per a impulsar la investigació i el foment de les vocacions científiques.

17 estands de matèries científiques

Navarro ha explicat que la IV Fira de la Ciència comptarà amb 17 estands d'expositors sobre robòtica, astronomia, informàtica, intel·ligència artificial, química,... També es realitzaran tallers a càrrec dels mateixos estudiants del centre i, de manera paral·lela, es desenvoluparà la segona edició del concurs Vilaciència. Aquest certamen va nàixer l'any passat, dirigit a alumnat de secundària i batxillerat, per a despertar vocacions científiques entre els estudiants.

En aquesta segona edició, competeixen un total de 26 projectes, dels quals 12 són d'estudiants de Vila-real. “Aquesta fira va sorgir per a fer valdre el treball dels estudiants del centre en l'àrea de ciències però ha anat creixent, gràcies al suport de l'Ajuntament de Vila-real i la resta de patrocinadors, fins a convertir-se enguany en un certamen de més envergadura”, ha subratllat el director del col·legi.

En aquest sentit, Navarro ha agraït el suport del consistori, així com el de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real de l'UJI, i del seu director, Juan Carda, de la Fundació Caixa Rural Vila-real i de l'empresa Personas&Tecnologia.

El concurs Vilaciència repartirà premis consistents en beques per a participar en altres fires nacionals i internacionals, valorades en un total de 6.000 euros. El premi especial consistirà en una beca de 1.200 euros per a participar en la Fira Internacional Jeunesse Cientific que se celebra a Lieja (Bèlgica), una dotació que ha sigut possible gràcies al guardó Generant Valors que la Fundació Caixa Rural Vila-real va concedir al Col·legi Santa Maria l’any passat.

Fòrum d'oportunitats

L'alcalde Benlloch ha felicitat i agraït al Col·legi Santa Maria, gestionat per la Cooperativa Obispo Climent, el seu treball per a convertir aquesta fira en un fòrum d'oportunitats en matèria d'innovació i de foment de les vocacions científiques. “Com a alcalde i regidor d'Innovació estic molt orgullós que aquest centre educatiu, que l'any vinent celebrarà el seu 35é aniversari, haja entés la necessitat d'apostar per la formació en ciència i en innovació”, afirma Benlloch. I ha agraït el treball de tot el professorat i equip directiu del centre, i de manera especial l'impuls del professor Sisco Marco, que ha portat als estudiants del centre Santa Maria a obtindre més de 30 reconeixements en fires i certàmens científics nacionals i internacionals.

Alhora, el primer edil ha agraït que la fira tinga també un vessant integrador, amb la participació del Centre d'Educació Especial La Panderola, i sobretot ha subratllat "l'element d'utilitat que té aquest certamen, ja que també participaran empreses, per la qual cosa es poden generar sinergies que després faciliten la creació de llocs de treball i generen oportunitats per als estudiants".