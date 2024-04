El vila-realenc Rafa Barrué, nou abat del Reial Monestir de Poblet

El vila-realenc Rafel Barrué (Vila-real, 1966) és des de hui nou abat del Reial Monestir de Poblet -fins ara prior-, després d'haver estat escollit per la comunitat de monjos per a ostentar aquest càrrec. Una elecció que ha tingut lloc a la sala capitular, sota la presidència de l'abat general de l'orde cistercenc Mauro-Giuseppe Lepori i després de l'ordenació d'Octavi Vila, anterior abat de Poblet, com a bisbe de Girona.

En declaracions a Mediterráneo, Barrué s'ha mostrat agraït a tota la comunitat religiosa per donar-li la confiança per a ser l'abat d'aquest monestir, en el qual hi ha el panteó real i on, entre altres, es custodien les restes del rei Jaume I. Alhora, i com a abat de Poblet, el vila-realenc també assumeix la presidència de la Congregació Cistercenca de la Corona d’Aragó, integrada pels monestirs, a més del de Poblet, de Santa Maria de Solius, Santa Maria de Vallbona i Santa Maria de Valldonzella de Barcelona.

Barrué amb la resta de monjos de la comunitat religiosa del Reial Monestir de Poblet. / MEDITERRÁNEO

També ha confirmat Barrué a aquest periòdic, la seua benedicció espiritual tindrà lloc el pròxim 11 de juliol, coincidint amb el dia dedicat a Sant Benet en el santoral cristià. A més, reconei que "són temps complicats, especialment per la manca de vocacions que hi ha en l'actualitat".

D'aquesta manera, el religiós vila-realenc rebrà el 15 de juny al monestir cistercenc a la delegació de la seua localitat natal, en el pelegrinatge que es prepara dins la commemoració del 750é aniversari de la fundació de Vila-real i també de la creació de l'església arxiprestal i parròquia de Sant Jaume.

Teologia, hostatgeria i pintura

Rafel Barruè i Broch va nàixer a Vila-real el 31 d’agost de 1966. Es va llicenciar en Belles Arts a la Universitat Politècnica de València. El dia 1 de maig de 2000 rep l’hàbit de novici al monestir de Poblet de mans del pare abat Josep Alegre, a les mans del qual emeté també la professió monàstica l’11 de juliol de 2001, festivitat de sant Benet. El 2009 obté la llicència en Teologia a la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, i poc després, l’11 de juliol de 2010, és ordenat capellà per l’arquebisbe de Tarragona, Jaume Pujol, a l’església del monestir.

Al monestir ha estat hostatger diverses vegades, mestre de novicis durant l’abadiat d'Alegre, i prior des del 20 de març de 2016. Tots aquests serveis a la comunitat els ha compaginat sempre amb la seua vocació d’artista pintor. Exemples d'aquesta vocació són la decoració de la capella de la infermeria, l'any 2016; o les il·lustracions dels nous antifonaris de l’ofici diví, el 2023.