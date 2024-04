275 pàgines d’història de Vila-real amb molt d'humor

Vila-real disposa d’un nou llibre que recull la seua història. No és un llibre qualsevol, és una publicació que descriu els esdeveniments més importants ocorreguts a la ciutat i al seu terme, però amb una càrrega explosiva d’humor.

La sala noble del Gran Casino va estar ahir el lloc triat per a presentar l’últim treball d’un vila-realenc estimat i que estima al seu poble, malgrat que ara viu a Barcelona. Enric Arenós, Quique, va parlar de la nova publicació que, en 275 pàgines, recull 500 dibuixos que aquest humorista gràfic del poble va elaborar durant un any. Al seu costat van estar, la regidora de Cultura i Tradicions, Noelia Samblás; i l’historiador, Vicent Gil.

«Açò va del que han escrit els historiadors del poble. Vaig estar llegint i anava extraient el més significatiu de la història de la nostra ciutat», explica Arenós a Mediterráneo. Uns extractes que, a poc a poc, transformava en els seus característics personatges i dels quals, entre molts altres, els lectors d’aquest periòdic van disfrutar cada dia durant 40 anys.

"No són il·lustracions, són dibuixos d'humor"

«No es tracta d’il·lustracions, sinó de dibuixos d’humor, d’acudits», assenyala el vila-realenc, qui conta que els fets històrics els resumia en tan sols un parell de línies que acompanyen els dibuixos.

El llibre comença amb Déu i la creació del riu Millars i acaba amb l’alcalde, José Benlloch, i els seus 100 projecte per a la nova ciutat de Vila-real del segle XXI. Un repàs històric que inclou les èpoques del paleolític, el neolític, el pas dels romans per terres vila-realenques molt abans de fundar-se la vila o l’edat mitjana, fins a arribar a la meitat del passat segle XX.

La sala noble de l'edifici del Gran Casino presentava un ple absolut en la presentació del llibre de Quique. / MANOLO NEBOT

En les seues històries gràfiques estan bàsicament representats els ciutadans que van donar forma a la ciutat al llarg dels segles i dels mil·lennis, de manera que no falten els llauradors, sequiers, pastors, frares i fidels religiosos, soldats, comerciants, barbers, moliners, paranyers, carnissers o metges. Però no falten personatges històrics, com ara Sant Pasqual o el rei fundador, Jaume I.

Fets i coses

Són molts els fets que, amb la clau humorística que li dona Quique, es recullen al llibre Una altra història de Vila-real amb humor, alguns dels quals repassen fets tràgics com ara l’assalt i crema de Vila-real per part de les tropes borbòniques l’any 1706 o la guerra civil i la posterior dictadura franquista. Uns fets dels quals ha sabut, com no podia ser d’una altra manera, el costat amb més gràcia.

Però, per contra, hi ha un fet que, malgrat sí que apareix al llibre en forma de text, no va poder traure-li cap situació humorística, com és el calvari que van haver de viure nou vila-realencs al camp de concentració nazi de Mauthausen. En aquest cas, Quique tan sols ha estat capaç de fer un parèntesi.

L’historiador Vicent Gil assegura que «cada dibuix del llibre trenca amb tota censura que qualsevol ment erudita i perversa vulga imposar-li, perquè tots aquests desperten la rialla, l’instrument de la veritat més perseguit i prohibit de la història de la humanitat».