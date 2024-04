L’exposició del manifest posa la directa cap a les festes de Vila-real

La tradició a Vila-real mana que les joves que han de representar el poble en les festes que se celebren a la ciutat i en altres municipis exhibisquen tot o part del vestuari festiu en el tradicional manifest. No es tracta d’un costum exclusiu de les festes locals, sinó que també es representa, per exemple, en època de comunions.

El cert és que, des d'aquesta vesprada i fins divendres, la sala de juntes de la Comunitat de Regants de Vila-real acull l'exposició de vestits i complements, amb la qual els vila-realencs posen la directa i enfilen el camí cap a les celebracions patronals de Sant Pasqual, que es desenvoluparan del divendres, 10 al diumenge, 19 de maig.

En aquesta ocasió, la reina de 2024, Belén Ramos, acompanyada de les dames de la seua cort d’honor -Aroha Mollar, Inma Reolid, Ainhoa Carmona, Iris Honrubia, Silvia Bellido y Anna Llorens-, han estat al peu del canó per a donar forma a la mostra d’enguany, la seua, per a la qual cosa han disposat de la col·laboració d’experts i de responsables de protocol de la Junta de Festes, així com de mares, ties o iaies.

Les imatges de l'obertura del tradicional manifest de la reina i les dames de les festes de Vila-real / Manolo Nebot

Una àmplia representació de la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch; y la regidora de l’àrea, Miriam Caravaca, ha estat present a la inauguració del manifest. Un acte en el qual tampoc han faltat, entre altres, membres de la Junta de Festes, liderats pel seu president, Toni Carmona; o la reina del 2023, Gracia Gumbau, i les seues dames.

Il·lusió i nervis

Tant la reina de les festes, Belén Ramos, com les joves que l’acompanyaran en el seu regnat, confessen a Mediterráneo que esperen amb il·lusió, però també amb nervis, l’acte de proclamació que tindrà lloc el pròxim dissabte i amb el qual iniciaran de manera oficial el seu recorregut festiu.

D’altra banda, la Regidoria de Festes i la Junta de Festes presenten una nova edició de l’activitat d’elaboració d’allioli abans de la Xulla, que compta amb la col·laboració de la Fundació Caixa Rural Vila-real i que, en aquesta ocasió, destinarà la recaptació solidària (els participants aportaran dos euros cadascun) a l’Associació de Diversitat Funcional RUSC.