Vila-real trau múscul com a Ciutat de la Innovació amb la Fira de la Ciència

Un total de 47 estands donen forma, enguany, a la Fira de Ciència que organitzen el Col·legi Santa Maria i l’Ajuntament de Vila-real, amb la col·laboració de la Càtedra d’Innovació Ceràmica de la Universitat Jaume I, la Fundació Caixa Rural Vila-real i l’empresa People&Technology.

En aquesta quarta edició, l’esdeveniment firal, en el qual també s’inclou el concurs Vilaciència, té un àmbit autonòmic, per la qual cosa, i donada la major afluència de participants, es desenvolupa en el Centre de Congressos, Fires i Trobades, fins demà divendres, a les 18.00 hores.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha liderat la representació municipal en la inauguració d’aquesta cita i ha assenyalat que “la nostra missió com a Ajuntament és unir, i aquesta fira, que va sorgir com una iniciativa en un col·legi, és l'exemple que, treballant junts, podem arribar molt lluny”. I s’ha mostrat convençut que “Vila-real només avançarà si som capaços de compartir coneixements, d'innovar i d'apostar per la ciència per a superar els reptes que se'ns plantejaran en el futur”.

El mag Yunke va aprofitar la seua participació a la Fira de la Ciència per a fer alguns trucs amb cartes. / MEDITERRÁNEO

El mag Yunke ha estat l’encarregat d’obrir la fira, amb una xarrada en la qual, sota el títol de La ciència darrere de la màgia, el reconegut il•lusionista de la Vilavella ha instat els joves a “fomentar la seua creativitat que, a més, pot sorgir en qualsevol moment si es treballa i es creu en allò que es fa”.

Organitzacions i tasques formatives

En aquesta edició, la fira reuneix una vintena d'estands d’empreses, centre formatius i entitats que aborden temàtiques variades com la robòtica, l’astronomia, la meteorologia, la informàtica, la química o la intel·ligència artificial, entre d’altres. I la mostra també compta a les parades amb els 26 projectes que desenvolupen alumnes i professors de col·legis i instituts de tota la Comunitat Valenciana, 12 dels quals els presenten els centre vila-realencs de Fundació Flors, Verge del Carme i Col·legi Santa Maria.

Autoritats i docents, amb el mag Yunke, han donat suport al concurs Vilaciència. / DAVID GARCÍA

L'alcalde ha mostrat la seua satisfacció per veure el creixement que ha experimentat aquesta iniciativa, sorgida en aliança amb el col·legi Santa Maria per a fomentar l'interés per la investigació i les vocacions científiques entre l'alumnat, “en el marc de l'aposta per la ciència i la innovació hem fet a Vila-real des de 2011 i de la qual ens sentim molt orgullosos”.

35é aniversari

A més, Benlloch agraït el treball del centre Santa Maria, Premi 20 de Febrer de 2023, que l'any vinent celebrarà el seu 35é aniversari, amb el seu director, Juan Francisco Navarro; la presidenta de la Cooperativa Obispo Climent, Ana Serrano; i de manera especial el professor Sisco Marco, impulsor de la fira i gran defensor del foment de la investigació i la ciència entre els estudiants.

El primer edil s'ha mostrat convençut que la Fira de la Ciència continuarà creixent i que podrà aconseguir fins i tot un caràcter nacional i internacional. A més, ha celebrat que a poc a poc es van complint objectius perquè en aquesta edició, dels 82 estudiants que participen en el concurs Vilaciència, la majoria (58) són dones. “Anem avançant en la visibilització de la dona en la ciència i en el foment de vocacions científiques”, ha celebrat.