Vila-real celebra per Sant Pasqual la vida dels veïns més majors

Uns dels actes més entranyables i emotius de les festes patronals de Sant Pasqual de Vila-real, possiblement és el que es repetix any rere any per celebrar la longevitat dels veïns més grans de la ciutat.

Este diumenge, autoritats, festeres i familiars s'han reunit al Convent Espai d'Art per tal de participar en esta particular festa d'aniversari que ha tingut com a protagonistes a Carmen Solà Vidal i Francisco García Lázaro, que han complit un segle de vida. Cent anys que els converteixen en testimonis directes de la història de Vila-real i de l'evolució de la seua societat, motiu més que suficient per a rebre l'estima del seu poble, representat per la corporació, que ha estat encapçalada per l'alcalde, José Benlloch.

Autoritats i festeres assistens a la missa celebrada a la capella del Cris de l'Hospital. / MEDITERRÁNEO

Este reconeixement ha sigut posterior a la celebració de la missa de festes a la capella del Crist de l'Hospital, en la qual han participat la corporació, la reina i les dames. L'Eucaristia ha estat amenitzada per la intervenció del Cor Ciutat de Vila-real, que ha dirigit Miguel Alepuz.