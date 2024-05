Vila-real ix als carrers per a viure una Nit de la Xulla multitudinària

No hi ha festes a Vila-real sense Nit de la Xulla. Una màxima que trascendeix a les celebracions patronals i s’estén a les de barri que, al llarg de l’any, es desenvolupen en tots els racons de la ciutat.

I hui no podia ser una excepció, de manera que milers de persones han eixit al carrer per a fer les tradicionals fogueres i, al voltant de foc i les brases, complir amb el ritual de torrar carns de corder, bàsicament, encara que cada vegada és més usual rostir altres productes carnis, com ara aus com el pollastre per a qui vol cuidar-se un poc més o, per contra, apostar per un bon chuletón de vedella.

I en aquestes festes de Sant Pasqual tampoc han faltat les aportacions culinàries més tradicionals, com ara elaborar la Xulla al forn, amb creïlles, alls, pinyons i un toc de llorer i canella. Una opció que, habitualment, trien algunes de les penyes més veteranes, com ara El Vermelló, on ha sopat l’alcalde, José Benlloch, i bona part dels regidors de l’equip de govern.

Veïns i veïnes de totes les edats han participat en la trobada per a elaborar allioli abans de la Xulla. / DAVID GARCÍA

Pel que fa a la reina de les festes, Belén Ramos, i les dames de la seua cort d’honor, han disfrutat de la Nit de la Xulla ballant amb les xarangues que omplin de música els carrers de Vila-real i menjant a la penya L’Esquella, de la qual és membre el president de la Junta de Festes, Toni Carmona.

Morter i massa

I abans de celebrar-se la Xulla, festa declarada d’interés provincial, ha tingut lloc a la plaça Major la trobada d’elaboració d’allioli, la més multitudinària fins ara. L’organització ha repartit morters, masses, devantals i ingredients bàsics a les 750 persones que han participat en la cita, enguany a favor de RUSC.

D’altra banda, el ferit greu pel bou de dissabte passat continua en l’UCI i es manté estable.