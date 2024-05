Vila-real ret homenatge al patró amb milers de flors en la popular ofrena

Emoció, fervor, tradició i costumisme s'han donat hui de la mà en la multitudinària ofrena a Sant Pasqual, un dels actes més emblemàtics de les festes que Vila-real celebra per a retre honors al seu patró. Una vegada més, han estat milers de flors que han anat dipositant-se a l’estructura instal·lada davant la basílica en la qual es custodia el sepulcre amb les restes del frare franciscà que va morir a Vila-real el 1542.

Any rere any, la Comissió de Penyes és qui organitza aquest esdeveniment festiu, en el qual prenen part no només col·lectius festers, sinó també associacions culturals, socials i esportives del municipi, col·legis i, de manera especial, les escoletes infantils.

I, com ja va ocórrer l’any passat, al voltant de la meitat de regidors i regidores de la corporació municipal de Vila-real han tancat la llarga desfilada, junt amb les representants festives, abillats amb la vestimenta típica. Una iniciativa que es va posar en marxa l’any passat i a la qual es poden sumar els regidors de manera voluntària.

Voluntaris per al tapís

Els membres de la penya El Balconet han estat els encarregats d’anar col•locant els rams de flors al voltant del tapís, al ritme de l’arribada dels diferents col•lectius que han prés part en l’ofrena.

Centenars de vila-realencs de totes les edats participen activament en l'ofrena al patró de Vila-real, Sant Pasqual. / TONI LOSAS

Com de costum, l’acte ha acabat amb l’encesa de la popular foguera, feta amb fustes i mobles vells i ubicada davant la basílica, per part de l’alcalde Benlloch i la reina de les festes, Belén Ramos.

Una altra de les activitats incloses en la programació festiva, també vinculada amb la basílica, ha estat una nova sessió del concert de carilló patrocinat per la Fundació José Gómez Mata.