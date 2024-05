El macro sopar de veïns de Vila-real bat el seu rècord anterior i suma 2.800 participants

Un total de 2.800 persones van participar anit en el macro sopar de pa i porta de veïns i veïnes de de les festes patronals de Sant Pasqual en Vila-real. La xifra suposa batre el rècord anterior d’aquesta iniciativa, que al setembre i coincidint amb les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia va reunir 2.500 vila-realencs.

La regidora de Festes, Miriam Caravaca, mostra la seua satisfacció per l’èxit d’un acte festiu que creix any rere any i que, en aquesta ocasió, ha tingut lloc a la plaça de l’Estadi de la Ceràmica.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch; i la regidora de Festes, Miriam Caravaca, amb les representants festives de 2024. / MEDITERRÁNEO

A la iniciativa es van sumar les entitats que formen part de la Federació d’Associacions de Veïns de Vila-real, la Comissió de Penyes, l’entitat RUSC i la corporació municipal, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch. A més, van actuar el grup de ball de l’AAVV Hospital i el showman El Serrucho.