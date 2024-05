Vila-real crearà tIquets per a evitar 'overbooking' en la paella per als majors d'unes festes amb un 20% menys de queixes

Tiquets per a poder participar en la festa de la tercera edat que se celebra en cadascun dels festejos patronals que Vila-real celebra al llarg de l'any, després que el passat dimecres la paella gegant es quedara curta per a donar les corresponents racions a les persones que es van aplegar al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real. I és que, com ha reconegut la regidora de l'àrea, Miriam Caravaca, l'assistència a l'acte, amb unes 1.700 persones, "ens va desbordar, per la qual cosa hem decidit prendre mesures per tal de fer una previsió més exacta de les racions a cuinar".

Al respecte, assistents a aquest esdeveniment lúdic i gastronòmic, han confirmat a Mediterráneo "que hi havia molta gent que no era de Vila-real, venien per exemple d'Almassora i fins i tot de Benicàssim". La creació de tiquets, de la mateixa manera a com es fa per al macrosopar de veïns i veïnes, permetrà comptabilitzar amb més exactitud les persones que volen anar a la cita festiva. A més, la redigora Caravaca confirma que també es farà una aportació d'un euro per tiquet "i la recaptació que es faça es destinarà a una organització de caràcter social".

Menys molèsties de les penyes

Caravaca ha anunciat aquest canvi per a les pròximes celebracions patronals durant el balanç de les festes de Sant Pasqual, que van concloure ahir, juntament amb l'intendent de la Policia Local Ramón Martínez. Unes festes en les quals ha destacat la reducció en el nombre de queixes per les molèsties de les penyes i sobretot per la gran participació en els actes organitzats per la Junta de Festes, la Comissió de Penyes i l'Ajuntament.

La regidora de Festes, Miriam Caravaca, i l'intendent Ramón Martínez han fet balanç de les festes de Sant Pasqual. / MEDITERRÁNEO

La regidora ha fet un balanç "molt positiu" dels festejos en honor del patró i ha subratllat la gran afluència de públic en els concerts, així com en actes multitudinaris com els empedrats. Alhora, ha incidit en el rècord obtingut en el macrosopar de veïns i veïnes, en el qual es van superar els 2.800 assistents en la plaça de l'Estadi de la Ceràmica.

Caravaca ha agraït a la Junta de Festes, amb Toni Carmona i el seu equip al capdavant, “tota la labor que realitzen, i que moltes vegades no es veu, perquè puguem gaudir de les celebracions patronals”. Així mateix, la regidora ha volgut donar les gràcies a la Comissió de Penyes i al seu president, Pau Franco, “per la gran faena en l'organització dels empedrats, la cavalcada i l'ofrena, que també van registrar una gran participació”.

Pocs incidents

D'altra banda, l'intendent Martínez ha explicat que aquestes festes de Sant Pasqual han sigut “de molta tranquil·litat, amb pocs incidents en general”, malgrat que el primer cap de setmana va concentrar alguns casos més cridaners, com ara la rinya amb armes blanques i tres ferits o les dos agarrades en els bous al carrer.

Quant a les queixes per les molèsties de les penyes, Martínez ha subratllat que s'han registrat un total de 40, la qual cosa suposa un 20% menys que l'any passat, quan en var ser 50. Les denúncies per no respectar l'horari de tancament han sigut 8 i en relació a la clausura de casals, el responsable policial ha explicat que únicament va ser necessari tancar un casal de manera temporal “però per una qüestió de seguretat a causa d'uns desperfectes en l'immoble que van ser esmenats ràpidament i es va poder tornar a reobrir el local”.

També hi ha hagut una disminució de les denúncies per consum d'alcohol i drogues, amb un total de 14, sis de les quals es tramiten per la via penal, mentre que en 2023 van ser 24. En els actes taurins s'han enregistrat un total de cinc ferits. El més greu, el ferit del primer dissabte, continua ingressat en l'UCI però el seu estat és estable dins de la gravetat, mentre que els altres quatre van ser lleus i no requereixen hospitalització.

Martínez ha destacat la gran labor del personal de la Policia Local –que ha desplegat al voltant de 440 efectius-- així com de la Regidoria de Festes, Junta de Festes i altres departaments municipals que treballen perquè els festejos es puguen desenvolupar amb normalitat i compaginar-los amb altres activitats com els partits del Villarreal CF.