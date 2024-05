Els XIII, Tejemaneje i Booncata triomfen en la Ruta de a Tapa de Vila-real

L’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi) i l’Ajuntament van lliurar ahir de vesprada els premis de la 16a edició de la Ruta de la Tapa. Les creacions d’Els XIII i de Tejemaneje, en les categories de jurat professional i de votació popular, respectivament, han sigut les vencedores, tant en l’apartat de lliure elecció com l’elaborada amb taronja. El premi especial del jurat ha sigut per a Booncata, per la seua innovació i creativitat. A més, aquest local ha obtingut altres dos reconeixements.

La tapa de lliure elecció d'El Ceramista ha obtingut el segon premi del jurat popular; un guardó que el jurat professional també ha donat al Casino, en la modalitat d’elaboració amb taronja. Completen el palmarés els establiments Pantomima, Z108 Sushi i la pizzeria Cristal, que han estat mereixedors de la resta de premis.

Importància del sector

En l’acte, que es va celebrar al Gran Casino i al qual va assistir l’alcalde, José Benlloch, es va fer valdre la importància del sector de l’hostaleria i de la gastronomia, així com la riquesa culinària i creativa de Vila-real i el paper de les associacions que col·laboren perquè aquesta iniciativa es faça realitat cada any, Ashiovi i l’Associació Gastronòmica Cultural de Vila-real, al costat del consistori.

En l'acte de lliurament dels premis de la Ruta de la Tapa de Vila-real ha hagut una menció especial per a Carlos Sales, fundador del Bodegón de Carlos. / GABRIEL UTIEL

En aquesta edició de la Ruta de la Tapa, s’han consumit un total de 10.051 tapes amb un volum de vendes de 45.229,50 euros. Aquestes dades s’han recollit en els 14 locals participants: Asador Torrehermosa, Bonica Taberna-Bar, Booncata, El Casino, Els XIII, Los Toneles, Maribel Bar Cafeteria, Pantomina Tapes i Brases, Parrilla Argentina El Gaucho, Pizzeria Cristal, Restaurant Bárbaro, Restaurant El Ceramista, Tejemaneje i Z108 Sushi. Cadascun dels locals va rebre un pernil i la reina i dames de 2024 els van entregar un diploma commemoratiu; també es va reconéixer la labor dels col•laboradors i del jurat professional, conformat per Amelia Guillamon, Susana Pérez, Germán Canós, Ximo Abril i Chelo Albiach.

Guardons per als clients

Per als assistents de la Ruta de la Tapa es van lliurar quatre premis consistents en uns vals-regal de 50 euros per a consumir en qualsevol dels establiments associats a Ashiovi, un lot especial de productes ibèrics valorat en 500 euros i dos vals-regal de 50 euros per als participants en el sorteig realitzat en les xarxes socials de la Ruta de la Tapa gràcies a la productora vila-realenca Clar Televisió.

En la cita va haver-hi espai per a una menció d’honor a Carlos Sales, fundador d’El Bodegón de Carlos, per la seua col•laboració i per ser un referent en diferents edicions d’aquest esdeveniment.

La gala va concloure amb el lliurament del xec amb l’aportació voluntària anual de la Ruta de la Tapa, que enguany ha rebut VILATEA, Associació Autisme de Vila-real, representada per la seua presidenta, Celia González.