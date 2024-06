Vila-real s’apunta a un pla per a formar en competències digitals

La Fundació Caixa Rural Vila-real i la Federació d’Empresaris del Metall de la Província d’Alacant (Fempa) firmen un conveni de col·laboració que permetrà iniciar a Vila-real una primera convocatòria del programa Generació D-Agent del Canvi, una figura que pren força amb la creixent implantació i evolució de les noves tecnologies en la societat i en el funcionament de les pimes.

El pròxim 23 de setembre arrancarà en el centre social de la fundació aquesta iniciativa dirigida a joves de fins a 35 anys que estiguen desocupats o treballant com a autònoms o en una pime de fins a 249 treballadors, i té com a objectiu oferir als joves i prioritàriament als aturats i les dones, els coneixements i habilitats necessàries per a la seua incorporació al mercat laboral com a agents de transformació digital, desenvolupant i implementant el full de ruta de la digitalització empresarial.

Iniciativa semipresencial

Es tracta d’una formació semipresencial de 8 setmanes, amb 9 sessions presencials, en la qual, de la mà de docents experts i amb dilatada experiència professional, els participants desenvoluparan competències en digitalització en matèries com ara les estratègies de màrqueting digital, comerç electrònic, anàlisi de dades, intel·ligència artificial, anàlisi de la situació empresarial, planificació estratègica, gestió del canvi, innovació, identificació d’oportunitats i gestió de projectes innovadors.

També s'exploraran tècniques i ferramentes per a fomentar la innovació en l'empresa i la gestió de la relació amb el client, per a la qual cosa, al llarg del procés de formació, es treballarà amb eines i tecnologies innovadores d'anàlisi de dades, com ara Python, PowerBI y Tableau, entre d'altres.

Aquest programa és totalment gratuït per a les persones interessades i forma part del Pla Nacional de Capacitats Digitals inclòs en el Pla de Recuperació i Resiliència del Govern d’Espanya i, a més, compta amb el finançament de la Unió Europea a través dels fons Next Generation. La Escuela de Organización Industrial-EOI és qui gestiona la iniciativa, de manera que ja està obert el termini per a inscriure's a la convocatòria que comença el 23 de setembre i que es pot fer a través de la pàgina web https://www.fempa.es/cursos/digitalizacion/experto-en-transformacion-digital-agentes-del-cambio-17.