Sang jove a Vila-real per a nodrir l’art i la creativitat

La creació artística no és una facultat exclusiva de l’ésser humà. La natura, en sí mateixa, és art en estat pur. Animals, plantes i, fins i tot, elements sense vida, com les roques, adopten formes que bé podrien exposar-se en les galeries més prestigioses.

Però l’art supera qualsevol repte quan la creativitat de l’ésser humà juga el seu paper en la transformació de les coses per a donar forma a peces artístiques. I en això resulta determinant la formació de les persones, especialment en l’àmbit acadèmic.

Un bon exemple d’aquesta aposta per la formació i el desenvolupament personal en una matèria com l’art és la que adopta, des de fa anys, l’IES Professor Broch i Llop de Vila-real, dins l’especialitat de batxillerat artístic.

Fins dimecres

Des de fa uns dies i fins dimecres vinent, 12 de juny, les sales d’exposicions de la Fundació Caixa Rural Vila-real, ubicades en l’edifici que aquesta entitat té a la plaça de la Vila, acullen una mostra dels treballs de final de curs elaborats per mig centenar d’alumnes que cursen primer de Batxillerat en aquest institut vila-realenc.

Els alumnes de primer de batxillerat artístic de l’IES Broch i Llop mostres la seua creativitat en l’exposició que pot visitar-se fins dimecres vinent, en les sales de què disposa la Fundació Caixa Rural Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Sonia Ibáñez, professora de dibuix de l’IES Broch i Llop és qui ha dirigit la tasca, tenint com a base que s’ha treballat al voltant del trànsit de les diferents etapes dels éssers que poblen el planeta Terra i també d’aquells canvis socials que, de manera accelerada, se succeïxen.

«Les obres creades pels alumnes que participen parlen dels canvis de la infantesa a la joventut, de l’amor al desamor o de la transformació dels humans en éssers cibers», explica Ibáñez.

Visibilització

L’objectiu de la mostra no és un altre que visibilitzar la faena que es fa dia a dia en el viatge de formació que emprén l’alumnat per a guiar els més joves en la creativitat que ja tenen, per tal que els permeta traduir aquest esforç en pintures i escultures que estiguen plenes de significat.

A més, per altra banda, són els estudiants i autors de les peces que s’exposen els encarregats de fer les explicacions oportunes als grups de joves que visiten la mostra que, com apunta la professora Ibáñez, «no només està oberta als alumnes del Broch i Llop sinó també als de la resta de centres educatius de Vila-real».