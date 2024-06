Vecinos de Vila-real piden solucionar el «caos» organizativo de los masets del Madrigal

Las 327 viviendas contabilizadas en el entorno de la zona residencial del Madrigal, en Vila-real, viven en una especie de limbo urbanístico en muchos sentidos. Como en tantas áreas como esta en las que no existe regulación porque las edificaciones fue alzadas en suelo rústico no urbanizable, con el consentimiento de las autoridades municipales, carecen de servicios básicos como alcantarillado y alumbrado, y de otras cuestiones que, aunque lo parezcan, no son triviales en el día a día de los residentes, como es la ordenación y numeración de calles y domicilios.

Algo tan simple y común como tener un número en la puerta de casa, para los propietarios de estos masets se ha convertido en una reivindicación de lo más compleja.

Uno de los viales de la zona residencial del Madrigal, pendiente de urbanizar. / Toni Losas

En la asamblea de la asociación de vecinos de Bassa del Poble, celebrada el 1 de marzo del 2023, trataron esta cuestión, trasladada previamente al Ayuntamiento. La numeración es básica para múltiples cuestiones, como la recepción de correo y notificaciones oficiales, o la asistencia de los servicios de emergencias.

En la reunión explicaron que en principio se planteó a los vecinos que fueran ellos los que pusieran los números atendiendo a unas directrices facilitadas por el consistorio, pero al final «lo elaboró el funcionario de Catastro», departamento que, supuestamente, aprobó esa propuesta y solo «faltaba la firma del secretario del Ayuntamiento para que después de las elecciones se ejecutara el plan», indica el presidente de la asociación, Román Eixea.

Sin novedad un año después

El pasado 23 de abril, la asamblea volvió a reunirse con la presencia del concejal Emilio Olbiol. Tras un año de espera, les indicó que no había habido ningún avance.

Por un lado, detalló que la organización pretendida solo sirve «a nivel local, no tiene referencia catastral ni tampoco validez como referencia oficial». Como los vecinos piden que se traslade esa ordenación a los buscadores de internet para facilitar la ubicación de sus casas, el edil les explicó que «esos buscadores utilizan solo la información oficial del Catastro».

Por otra parte, les indicó que el trabajo que comenzaron en el 2023 no se ha finalizado «por la jubilación de la funcionaria que se encargaba de revisar la petición y no hay previsión de reponer esa plaza». Hay otro trabajador en el departamento, pero, según Eixea, el edil les dijo que «asume otras funciones» y numerar el entorno de Madrigal «no es una prioridad en la actualidad para la concejalía».

A estos dos inconvenientes se suma el hecho, en palabras de Obiol recogidas en el acta de la reunión, de que «los funcionarios no se ponen de acuerdo sobre qué criterios seguir» para ofrecer una numeración coherente. Haría falta un trabajo de campo para actualizar los planos de las parcelas, porque están «obsoletos».

En el Ayuntamiento les dan un plazo como poco de un año para tratar de dar respuesta a una necesidad que provoca, como ya ha pasado, que una ambulancia no encuentre la casa de un enfermo.

