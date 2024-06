Vila-real restaura el Multiesport Escolar per a un miler d’alumnes

L’Ajuntament de Vila-real, mitjançant el Servei Municipal d’Esports (SME), recupera per al pròxim curs 2024-2025 el programa del Multiesport Escolar que, d’aquesta manera, es reprén després de quatre anys sense realitzar-se, com a conseqüència inicialment de l’arribada de la pandèmia de la covid-19 i, posteriorment, per diferents problemes de gestió i organització.

Així ho va anunciar ahir el regidor de l’àrea, Xus Madrigal, qui va incidir en què es tracta d’una activitat gratuïta en la qual participa l’alumnat d’Educació Primària de tots els col·legis públics i concertats de la ciutat i que, a més, té com a un dels objectius bàsics, promoure i reforçar l’activitat esportiva entre els xiquets i les xiquetes i fomentar una vida saludable i activa. L'acció se suma a la recuperació, també, de l'Escola Esportiva d'Estiu.

Madrigal, qui ha estat acompanyat el cap del Servei Municipal d’Esports, José Ramón Cantavella, va incidir en què la desena edició d’aquest programa municipal va dirigit a alumnes nascuts entre els anys 2009 i 2018. D’aquesta manera, un miler de menuts participaran en les diferents iniciatives que s’inclouen en el Multiesport Escolar, les quals es desenvoluparan de l’1 d’octubre d’enguany al 31 de maig de 2025.

El regidor Madrigal va assegurar que la recuperació d’aquest programa per a escolars era un dels seus principals objectius des que va assumir la regidoria en setembre de 2023, juntament amb la millora de les instal·lacions municipals i del treball conjunt aamb els clubs esportius de la ciutat.

Diversificació de l’oferta

El cap de l’SME va explicar en la presentació de l’activitat que els alumnes poden triar entre diferents modalitats esportives, com ara la natació, futbol-sala, bàsquet, handbol, rugbi, atletisme, waterpolo o pilota valenciana.

EL DECÀLEG DE L'ESPORTS ESCOLAR Divertir-se és el més important. Respecta els companys, contraris, entrenadors, àrbitres i públic. Respecta el material i les instal·lacions. Compleix les regles. No deixes sols els teus companys, participa en totes les activitats. Representes el teu col·legi, comporta't adequadament. Aprén a guanyar i també a perdre. Juga net. Eres esportista, incorpora hàbits alimentaris adequats. L'esport és salut.

«Per als xiquets i xiquetes en edat escolar, dos hores d’educació física a la setmana és insuficient», afirma Cantavella, qui afig que «la pràctica esportiva és vital per al seu desenvolupament i amb el Multiesport ampliem les hores d’esport i posem en contacte als participants amb diferents disciplines que poden obrir-los les portes per a passar després a algun dels més de 30 clubs esportius que ara mateix hi ha a Vila-real «.

La inscripció es realitzarà a través dels mateixos centres escolars i les activitats es desenvoluparan en les instal•lacions dels col•legis, durant les vesprades, fora d’horari escolar. Els dissabtes hi haurà també activitats en recintes esportius municipals. I 20 monitors s’encarregaran de dur a terme el Multiesport escolar, sota la direcció dels tècnics de l’SME.

L’edil Madrigal subratlla que «aquest curs hem représ també la natació escolar, amb més de 600 inscrits, i ara presentem el Multiesport, una proposta que vol facilitar l’activitat esportiva en edat escolar, tan important per al desenvolupament físic i mental».