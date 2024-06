Panets i imposició de medalles a nous membres per la festa dels antonians en Vila-real

La Joventut Antoniana de Vila-real està de festa. I és que, al voltant de la festivitat de Sant Antoni de Pàdua -el dia gran va ser ahir-, els vila-realencs vinculats a aquesta entitat centenària aprofiten per a commemorar, amb activitats religioses i també lúdiques, les celebracions dedicades al seu patró.

D’aquesta manera, la comunitat antoniana ha gaudit hui de la jornada central de les seues festes anuals, amb la tradicional missa que, en la qual en aquesta ocasió ha predicat fra Antonio Majeesh, membre de la província de la Immaculada Concepció de l’orde franciscà d’Espanya i que, actualment, està destinat al convent de Sant Francesc d’Assís en la ciutat madrilenya d’Alcalá de Henares.

Moments de la festa

Un ofici religiós en el qual no han faltat moments que ja formen part intrínseca de la festa, com són la col·locació de medalles als 25 nous membres de l’organització, tant xiquets com adults, així com la benedicció i repartiment de 1.400 panets entre els assistents.

Les imatges de la festa de Sant Antoni de Pàdua en Vila-real / Toni Losas

Uns panets que, com explica el president de la Joventut Antoniana, Albert Arrufat, també es van distribuir al matí en els diferents convents que hi ha a Vila-real, així com entre els malalts que atenen els voluntaris que formen part del grup de visitadors de persones que, per qüestions de salut, no van poder participar en l’acte festiu.

En qualsevol cas, la programació continua al llarg de la setmana i diumenge tindrà lloc la festa pròpia de la Joventut Antoniana.