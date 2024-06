La robòtica, aliada en Vila-real per a visibilitzar l’autisme

El centre Fundación Flors de Vila-real acaba d’iniciar RoboTEA, un projecte innovador de robòtica educativa per millorar la comprensió i la gestió de les emocions en els xiquets amb trastorns de l’espectre autista (TEA). Un projecte en el qual també participa l’associació Vilatea, creada mesos enrere per a treballar en la visibilització d’aquest col·lectiu i en la recerca de noves iniciatives.

«A l’escola sempre hem buscat anar un pas més enllà, implicant-nos en la millora de la societat a través de projectes de servei i aprenentatge. A partir de l’estudi La robòtica educativa utilitzada en els casos d’autisme infantil, de la Università degli Studi di Torino, aquest projecte s’ha convertit en una ferramenta valuosa per potenciar l’empatia i el coneixement del nostre alumnat respecte d’aquesta temàtica», expliquen.

RoboTEA inclou l'ús de colors per a identificar les diferents emocions. / MEDITERRÁNEO

D’aquesta manera, s’aprofita el potencial del robot Codey Rocky que hi ha a les aules de Fundación Flors i amb el qual es treballen continguts, es fa programació robòtica o es participa en competicions. Es tracta d’un robot capaç d’imitar expressions emocionals mostrant cares en la seua pantalla i fent ús de llums de colors.

El procés

«El primer pas va ser treballar les emocions a l’aula dissenyant i creant cares i emojis amb píxels amb Codey Rocky. Associem cada cara a un color específic per facilitar el reconeixement de les emocions: roig per a la ràbia, groc per a l’alegria, verd per a la calma, blau per a la tristesa i rosa per a l’amor. A més, vam programar el robot perquè les seues llums i moviments imitaren cada emoció», destaquen des del centre.

Posteriorment, es va desenvolupar un joc en suport digital amb el qual s’implementa el programa. «Aquest enfocament ajuda els xiquets amb TEA a aprendre i gestionar les emocions i també permet els alumnes neurotípics comprendre la dificultat de reconéixer i expressar emocions.

En aquest sentit, consideren que «aquest projecte de robòtica educativa demostra ser una ferramenta poderosa per fomentar l’empatia, la inclusió i la comprensió mútua en la nostra comunitat escolar, que ajuda fonamentalment a donar forma un entorn més comprensiu i solidari».