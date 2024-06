Benlloch destaca l'aliança amb Creu Roja per una Vila-real més inclusiva

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha rebut hui els membres del Consell de Direcció Autonòmic de Creu Roja, amb motiu de la celebració de la reunió del consell a Vila-real.

L'alcalde, qui ha estat acompanyat pel regidor de Serveis Socials, Toni Marín, ha agraït la visita de la delegació i ha subratllat l'aliança que l'Ajuntament de Vila-real manté amb Creu Roja com una de les entitats socials fonamentals de la ciutat. Benlloch ha mostrat el seu compromís per a continuar treballant de la mà de Creu Roja, a través del conveni amb l'entitat, per a l'atenció i inclusió de les persones més necessitades.

A la reunió han assistit el president autonòmic de Creu Roja, Rafael Gandía, la presidenta provincial, Mª Cruz González, la presidenta de Creu Roja Vila-real, Ana Candau, i el coordinador autonòmic, Miguel Ángel Rodríguez.