El regidor Obiol celebra les ajudes de l’Ivace a Vila-real per ser "referent industrial"

El regidor de Territori en l’Ajuntament de Vila-real, Emilio Obiol, celebra que l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (Ivace) haja rescatat els dos projectes presentats per la ciutat per a la millora i modernització de polígons industrials, com va avançar Mediterráneo divendres passat.

Les dos iniciatives es van quedar en un primer moment en llista d’espera, a l’arribar-se al màxim previst per l’Ivace pel que fa a inversions d’aquest tipus, però la renúncia d’una vintena de municipis ha permés repestar les dos iniciatives vila-realenques, amb les quals el consistori actuarà en les àrees dels voltants del camí d’Artana i dels carrers Riu i Andalusia.

L’Ajuntament va rebre aquest dilluns la notificació de la concessió de les subvencions per a obres de millora i de dotació de noves infraestructures en aquests dos polígons, la qual cosa suposa que l’organisme depenent de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme aportarà quasi 282.000 euros per als dos projectes, el que representa el 70% de la inversió total (400.000 euros).

Les primeres reaccions

El regidor Obiol recorda que «com ja vam advertir, no ens semblava just que un municipi referent en l’àmbit industrial com Vila-real haguera quedat fora pel canvi en el criteri d’avaluació per a la concessió d’aquestes subvencions per disponibilitat pressupostària».

I subratlla que «des que en 2015 el Govern del Botànic presidit per Ximo Puig va impulsar aquest programa de l’Ivace per a la modernització d’àrees industrials, Vila-real sempre havia obtingut finançament per a dur a terme obres en els nostres polígons, i això ens ha permés fer-los més competitius i atraure noves empreses».

L’edil lamenta que en aquesta convocatòria hi haguera «limitacions de disponibilitat pressupostària» que havien deixat fora els projectes d’alguns municipis com Vila-real, Onda, Moncofa, Nules, Almenara o Castelló, però, amb tot, afig que «bé està el que bé acaba, i Vila-real podrà continuar invertint en els seus espais industrials com ho ha fet en aquesta última dècada per a continuar sent un referent i un exemple de desenvolupament empresarial».

Entre altres accions, s’escometran les destinades a renovar l’enllumenat públic, millorar la xarxa d’aigua potable o instal·lar hidrants antiincendis.