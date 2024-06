Natura i ioga sense fronteres en el Termet de Vila-real

Viure en harmonia amb la natura, aprendre moviments rítmics amb un vessant espiritual i compartir moments d’oci i aprenentatge són alguns dels objectius que es marca l’associació Acudim de Vila-real, la qual reuneix a persones amb discapacitat, amb l’organització d’una activitat de ioga inclusiu, aprofitant la celebració del Dia Mundial del Ioga i en col·laboració amb l’Asociación Española de Yoga Especial.

La iniciativa arrossega a mig centenar de persones, en la seua majoria amb diversitat funcional, per l’atractiu que suposa practicar moviments que formen part d’aquesta disciplina tradicional originària de l’India, la qual combina el treball espiritual, físic i mental, que ahir van posar en pràctica persones vinculades a Acudim i Aspropace, així com nombrosos alumnes del Col·legi d’Educació Especial La Panderola.

Las imágenes de la actividad de yoga inclusivo en el Termet de Vila-real / Josep Carda

I és que, com apunten des de l’entitat organitzadora, la gent amb diversitat funcional pot fer nombroses activitats, evidentment adaptades a les seues possibilitats. Unes possibilitats que compten amb l’aval de la voluntat que els participants posen en repetir els moviments i les posicions de la professora i terapeuta Verónica Piqueres, que és qui s’encarrega de marcar les pautes de la peculiar iniciativa al Termet.

Espai privilegiat

En qualsevol cas, què hi ha millor que celebrar el Dia Internacional del Ioga fent una aposta per la inclusió social i per la convivència i respecte a la natura, aprofitant un espai privilegiat com és el Termet.

Com explica Piqueres, amb aquesta activitat «el que hem treballat ha estat, bàsicament, la flexibilització de la columna vertebral amb moviments, flexions i estiraments que han començat de manera suau i hem anat augmentant d’intensitat a poc a poc».