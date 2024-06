Una ‘batxibac’ de supernota en Vila-real

Fa dos anys va prendre una determinació que, després, canviaria la seua manera de veure el món. Amb només 16 anys i amb un expedient acadèmic extraordinari, la jove Teresa Peñalver, resident a la Vall d’Uixó, va decidir fer un gir a la seua trajectòria estudiantil per a fer un pas més enllà, de manera que es va matricular a l’IES Broch i Llop de Vila-real per tal de cursar el batxibac, una modalitat de batxillerat que, per ara, només s’imparteix a l’institut vila-realenc a les comarques castellonenques i que permet obtindre una doble titulació d’aquesta última fase preuniversitària, vàlida tant a Espanya com a França.

La seua capacitat d’estudi, la constància i la voluntat d’avançar s’ha traduït en el fet que ha finalitzat aquesta etapa formativa amb un 9,83 de nota mitjana. I, a més, malgrat que l’alumnat que cursa el batxibac no necessita presentar-se a les proves de l’EBAU per a accedir a la universitat, Teresa va prendre la determinació d’examinar-se de quatre assignatures. Els resultats de totes quatre proves no va ser un altre de quatre 10.

Capacitat d'estudi i d'aprenentatge

El professorat de l’IES Broch i Llop que ha tutoritzat els passos de la jove vallera destaca la seua capacitat d’estudi i d’aprendre. I és que, com a exemple, els inicis de Teresa amb el batxibac van estar complicats perquè el seu domini del francés encara no estava suficientment treballat. I és que per a finalitzar amb èxit el batxibac, les i els alumnes donen un 33% de les matèries en francés.

La jove estudiant de l'IES Broch i Llop amb Roser Vidal, una de les seus professores en l'etapa del batxibac. / JOSEP CARDA

En qualsevol cas, la brillant estudiant no només domina ja quasi a la perfecció el francés, sinó també l’anglés, el castellà i el valencià. Tots quatre idiomes que li poden obrir moltes portes, tant pel que fa als estudis que pot continuar, ara a la universitat, com pel que fa a les possibilitats laborals futures.

I ara què?

La veritat és que les excel·lents notes finals que ha obtingut la jove Teresa Peñalver no li ho posen fàcil a l’hora d’estudiar una carrera, per quan és tan gran l’oferta a la qual pot accedir, que, com afirma, «em genera dubtes».

Malgrat aquests dubtes, quasi té clar que, per ara, descarta anar a estudiar a universitats franceses. Prefereix quedar-se a la terreta i, quasi segur, triarà la Universitat de València per a formar-se en Dret, encara que reconeix que també li agrada tot allò que es relaciona amb les relacions internacionals.

Roser Vidal, una de les seues professores, no té cap dubte: «Faça el que faça, és segur que Teresa encerta en allò que trie».