Vila-real enriquix l’arxiu municipal amb centenars de dibuixos i obres de ‘Quique’

L’humorista gràfic Enric Arenós, Quique, ha efectuat una tercera donació de material original i publicacions a l’arxiu municipal de Vila-real, que ja custòdia l’extensa obra del dibuixant al llarg de 65 anys de trajectòria. L’alcalde, José Benlloch, i la regidora de Cultura, Tradicions i Normalització Lingüística, Noelia Samblás, es van desplaçar fins a Mataró (Barcelona), on residix actualment Enric Arenós, Medalla d’Or de la ciutat 2023 i col·laborador durant molts anys de Mediterráneo, junt a la seua dona, Mª Carmen Usó.

La visita tenia com a objectiu oficialitzar la tercera donació del dibuixant a l’arxiu, la qual es suma a les dos anteriors realitzades en el 2016 i el 2021, respectivament, i que van suposar l’entrega de més de 20.822 dibuixos originals publicats al llarg de 65 anys en 123 revistes i set diaris, així com 30.718 publicacions i reproduccions.

D’aquesta manera, a aquesta immensa obra gràfica, ara cal sumar-li els centenars d’originals així com el recull de retalls, còpies i altres articles de premsa de l’època de la nova donació. Entre el material cal destacar els originals del llibre 60 anys dibuixant humor, dibuixos originals de la campanya El nom és Vila-real, així com més de 500 dibuixos originals en quatre capítols de la publicació Una altra història de Vila-real amb humor, l’última obra que Quique ha publicat amb motiu del 750é aniversari de la fundació de la ciutat.

Tres donacions

Tant l’alcalde com la regidora van aprofitar la cita per a agrair-li no sols aquestes tres generoses donacions d’un material únic en la història de l’humor gràfic, sinó també el temps i treball que ha dedicat a realitzar aquesta última publicació.

L'humorista que fa la donació del seu material històric al municipi castellonenc. / Mediterráneo

«Hem volgut agrair personalment a Quique la donació del seu llegat a la ciutat de Vila-real, de tot el seu art, el seu talent, que és un orgull per a la ciutat i que es custodiarà a l’arxiu municipal per tal que eixe material quede per a les generacions futures», va assegurar l’alcalde. El primer edil va lloar la trajectòria professional de l’humorista gràfic. «Sempre se’n recorda del seu poble, de Vila-real, i per això, en nom de tota la ciutat li hem d’agrair aquesta nova donació de material», va destacar.