Nou pas per a promocionar i millorar el patrimoni vinculat a Sant Pasqual en Vila-real

Nou pas per a promocionar i millorar el patrimoni de Vila-real vinculat al patró. El patronat de la Fundació Pro Monestir i Basílica de Sant Pasqual s'ha reunit aquest dijous, sota la presidència de l’alcalde, José Benlloch, per a aprovar els comptes de l’any passat i avançar en la consolidació de les línies estratègiques de l’entitat per a reforçar la projecció del sant.

En la reunió han participat també el diputat de Cultura, Alejandro Clausell; la presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real, Sonia Sánchez, els Amics del Pouet del Sant, el regidor de Turisme, Javier López; el portaveu del PP local, Adrián Casabó, que s’incorpora al patronat, a més d’assistir la mare abadessa del convent de Sant Pasqual, Dolores Pérez.

Turisme religiós

La trobada ha servit també per a donar compte i avaluar les últimes iniciatives de l’entitat, com el reconeixement a la Fundació José Soriano Ramos, en la persona d’Asunción Manzanet, amb el premi Pasqualí d’Honor; la recent incorporació al patrimoni de l’entitat de les escultures de Sant Pasqual i Sant Pere d’Alcàntara de l’escultor Ignasi Vergara; la partitura Aires pasqualins, donada per l’autor, Enrique Gimeno; o la reedició d’un dels llibres més significats al voltant del patró de Vila-real, San Pascual Baylon.

Hermano y amigo de todos, de fra Pascual Rambla. «El nostre patró, només va estar tres anys entre nosaltres, però l’empremta que va deixar a Vila-real no s’esborrarà mai. Un referent i un valor que, des de l’Ajuntament i des de la Fundació, treballem per impulsar i potenciar, tant des del punt de vista cultural i patrimonial, com des d’allò espiritual», recorda el primer edil.

El patronat s’ha emplaçat al setembre per a seguir avançant en el pla estratègic per a promoure la figura de Sant Pasqual i el turisme religiós a Vila-real. «Tenim molts projectes, idees i il·lusió per a seguir posant en valor tot el que, per a Vila-real, significa el nostre patró, Sant Pasqual», conclou.