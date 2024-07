Vila-real tanca el Consell de xiquets i xiquetes d'aquest curs

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la regidora de Participació Ciutadana, Miriam Carvaca, han clausurat aquesta vesprada el Consell de Xiquets i Xiquetes del curs 2023-2024, amb el lliurament de diplomes i el comiat als conselleres i consellers que acaban el seu mandat.

Durant aquest exercici, el Consell de Xiquets i Xiquetes ha tractat assumptes com la pobresa infantil o els drets de la infància i ha organitzat activitats com la commemoració del Dia de la Infància o un entrepà solidari, la recaptació del qual (750 euros) s'ha destinat a Aspanion. A més, el Consell de Xiquets i Xiquetes també s'ha implicat en la commemoració del 750é Aniversari de la Fundació de Vila-real, amb el disseny d'una càpsula del temps per a deixar testimoni de la Vila-real de hui al xiquets i xiquetes del futur.

Els consellers han debatut i elegit els materials per a incloure en aquesta càpsula del temps, que es materialitzarà el curs que ve i en la qual han decidit incloure una camiseta del Villarreal CF, una fotografia dels membres del Consell i el logotip de l'entitat de participació infantil, a més d'un diari actual i un resum amb la visió dels Consell de Xiquets i Xiquetes de la Vila-real de hui i com s'imaginen la ciutat d'ací 25 anys.

Localitat pionera

L'alcalde ha destacat la tasca del Consell de Xiquets i Xiquetes i el seu paper referent en la Comunitat Valenciana, on Vila-real va ser un dels primers municipis en constituir un organisme d'aquest tipus (2014). En aquell moment, hi havia en tota la Comunitat quatre consells, front als 72 que hi ha en l'actualitat, a més d'un consell autonòmic en la creació del qual Vila-real també va ser clau. Benlloch ha felicitat també el vila-realenc Javier Granell, que ha estat elegit novament membre del consell autonòmic, en la constitució del qual va prendre també part juntament amb Alba Ojeda

Benlloch ha assenyalat també que, des de la Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència, de la qual n'és vicepresident primer, treballarà per estendre el model referent de Vila-real a tot el país. A més, l'alcalde ha animat també els consellers que acaben mandat a seguir participant activament a través d'associacions de veïns, el futur Consell de la Joventut en el qual treballa l'Ajuntament o a través d'altres canals com una associació d'antics membres del Consell de Xiquets i Xiquetes

La Regidoria de Participació Ciutadana ha obsequiat a tots els membres del consell un viatge a Portaventura en agraïment per la seua tasca