5.500 punts de la xarxa viària urbana de Vila-real tenen trams deteriorats

5.543 punts de les vies urbanes de Vila-real presenten alguna mena de deteriorament. És la principal conclusió que s’extrau del mapa interactiu sobre l'estat de l'asfalt, un estudi elaborat per l’Ajuntament per a catalogar-los segons la seua tipologia i gravetat. Aquesta eina permetrà una gestió òptima del servei de manteniment i prioritzar les intervencions en els punts que estan més danyats.

El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, acompanyat pel tècnic de vies públics d’aquest departament, Lucianos Santos, va presentar ahir el resultat de l'escaneig de les vies urbanes i va reivindicar que aquest servei de detecció automàtica de desperfectes en les calçades afectades és fruit del treball realitzat en col·laboració amb l'empresa adjudicatària del manteniment de l'asfalt, Becsa, sense cost afegit per a l'Ajuntament.

Es tracta d’una eina digital d’ús intern que suposa un gran avanç a l'hora de planificar i optimitzar els treballs de manteniment i que forma part del pla d’asfaltat, a través del contracte adjudicat l'any passat a Becsa per més d'un milió d'euros, i que inclou la conservació tant de vies urbanes com rurals.

Punts on han intervengut

En el marc d'aquest contracte, l’Ajuntament ha dut a terme durant l’últim any i mig diversos treballs d'asfaltat en vies urbanes, com els carrers del Pinar, Ambaixador Mascarell, Sant Jaume, Vinatea, Senda Mundo, la carretera d'Onda i les glorietes de les avingudes Alemanya i Matilde Salvador, entre moltes altres. A més, han executat reparacions parcials en punts com les avingudes França, Itàlia, Alemanya, la Murà i Francesc Tàrrega.

Xus Madrigal i Luciano Santos. / Mediterráneo

Quant a camins rurals, des del 2023 han fet tasques en vials com a Masia Palleter, Senda Pescadors, Molí Llop, Cabeçol i Bellot, a més de reparacions en altres camins del terme municipal. En aquest moment estan a punt de finalitzar els projectes de conservació del camí del Canal de la Cota 100 i el camí de la Ratlla amb el terme d'Onda.

Aquest servei de detecció automàtica el va desenvolupar l'empresa Sotavia. Durant nou nits, un vehicle equipat amb dos escàners i que circulava a una velocitat d'uns 50 km/h va recórrer les vies urbanes asfaltades, ja que el sistema no es pot utilitzar en vies empedrades ni amb formigó imprés. El procés d'escanejat el van realitzar durant la nit per a evitar molèsties de trànsit i també per a evitar que les zones d'ombra puguen alterar la detecció de tots els desperfectes.

El sistema identifica els punts detectats i els classifica segons la seua tipologia (clivella, sot, elevació de l'asfalt, etc.) i la seua gravetat (lleus, intermedis i greus), a més de geolocalitzar-los a través de les coordenades GPS i l'adreça del carrer. Així mateix, també marca les dimensions del desperfecte localitzat.

El 24% dels danys són greus

Sobre la base de l’estudi, hi ha 5.543 punts amb alguna mena de defecte, dels quals el 52% són de gravetat intermèdia, el 24% lleus i el 24% greus, xifres que situen a Vila-real «en la mitjana de la majoria de ciutats que realitzen aquest tipus d'estudis», segons Santos.

Madrigal va dir que, des que realitzaren l'estudi, en abril, ja han actuat en alguns d'aquests punts per a resoldre incidències i a partir d'ara «aquest mapa serà una eina molt útil per a prioritzar actuacions, per exemple els desperfectes en passos de vianants, així com per a una millor planificació dels successius contractes de manteniment de l'asfaltat».