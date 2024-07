Vila-real resol el 98% de casos d'absentisme escolar detectats en primària

L'Ajuntament de Vila-real ha fet balanç del Pla municipal d'absentisme escolar implantat en 2021 en una aposta ferma de l'equip de govern per garantir la plena escolarització en edat obligatòria. La regidora d'Educació, Anna Vicens, i la tècnica del departament d'Educació responsable del pla, Eva Reverter, han detallat les principals conclusions del treball realitzat aquests anys i del protocol aplicat, que incorpora les orientacions de la Resolució de 29 de setembre de 2021 de la Conselleria d'Educació. Vicens ha valorat l'aplicació d'aquest pla de manera “molt positiva, ja que hem aconseguit que molts alumnes milloren el seu rendiment acadèmic, ja que, assistint a classe, poden seguir el ritme d'aprenentatge i obtindre millors resultats acadèmics”. Així, en l'últim curs, gràcies a l'aplicació d'aquest pla, el 98% dels casos d'absentisme escolar en Infantil i Primària s'han resolt de manera favorable, mentre que en Secundària, el percentatge aconsegueix el 80% dels casos.

“Des de la Regidoria d'Educació, s'ha establit un protocol que detecta, prevé i intervé en els casos d'absentisme i coordina les actuacions de tots els agents implicats”, apunta la regidora. A més de la col·laboració dels centres educatius, és fonamental el treball de la comissió municipal d'absentisme escolar, de la qual forma part la pròpia regidora d'Educació, els inspectors de zona, les dues tècniques del departament d'Educació, un tècnic de Serveis Socials, un representant de la Policia Local, els caps d'estudi de tots els centres educatius de Primària i Secundària i un representant de les associacions de famílies i alumnes.

"Els casos detectats pels centres educatius són informats a la comissió i es realitza un primer contacte amb les famílies des del departament d'Educació”, apunta Eva Reverter, qui destaca que “l'èxit del programa resideix en la implicació de les famílies perquè tenen un paper fonamental de control, sobretot en el cas dels adolescents, i per això des de l'Ajuntament intentem assessorar-los posant també al seu abast altres recursos municipals que puguen ajudar-los”.

Aquest curs 2023-2024, a través del Pla municipal d'absentisme escolar es van tractar un total de 29 casos en Infantil i Primària, dels quals el 98% es van resoldre de manera favorable. En Secundària, la xifra de casos va ser de 62, enfront dels 92 del curs 2022-2023, segons ha indicat la tècnica Eva Reverter. D'aquests, 15 corresponen un perfil d'alumnat que arrossega problemes de fracàs escolar i que està prop de complir l'edat màxima de l'escolarització obligatòria. També s'han detectat 5 casos d'absentisme d'estudiants amb dificultats de salut mental i els 42 casos restants presenten dificultats familiars molt diverses encara que “la majoria es tracta d'adolescents que tenen problemes per a relacionar-se amb els seus progenitors o que no troben el seu lloc en el sistema educatiu problemes a l'hora de socialitzar o per sentir-se diferents a la resta”, explica la tècnica d'Educació. En aquests casos “aprofitem tots els recursos municipals al nostre abast per a buscar una solució i podem dir que el 80% dels casos d'absentisme en Secundària s'han pogut resoldre”. Per a la resta de casos, es manté un seguiment de cara al pròxim curs amb l'objectiu d'intentar solucionar-los en el futur.

La regidora Anna Vicens ha valorat el treball de la tècnica Eva Reverter com a responsable del Pla municipal d'absentisme escolar, així com del treball de la comissió de seguiment, i ha subratllat els efectes positius d'aquest pla municipal perquè “combatre l'absentisme ajuda a reduir el risc d'abandó prematur dels estudis i millora la igualtat d'oportunitats, ja que garantint l'assistència a l'escola permetem que tot l'alumnat tinga accés a una educació de qualitat”.