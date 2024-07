Vila-real anima a comprar en el comerç local regalant 3.000 bosses amb un disseny inspirat en els monuments de la ciutat

El comerç de Vila-real reedita la campanya d'estiu per a fidelitzar als seus clients i incentivar les vendes, en aquesta ocasió amb el repartiment de 3.000 bosses de cotó decorades amb alguns dels monuments més emblemàtics de la ciutat. La Unió de Comerç de Vila-real (Ucovi) llança la campanya "Compra a Vila-real i disfruta", amb el suport de la Regidoria de Comerç i la Fundació Caixa Rural Vila-real. La regidora de Comerç, Ana Torres, ha presentat hui la iniciativa al costat de la secretària d’Ucovi, Tere Esteve, i la presidenta de la Fundació Caixa Rural Rural Vila-real, Sonia Sánchez.

Torres ha defensat la importància de fer costat al comerç “perquè és un sector fonamental per a mantindre viva la nostra ciutat” i ha reiterat el compromís de l'Ajuntament de Vila-real de continuar treballant en aliança amb Ucovi així com la Fundació Caixa Rural Vila-real per a impulsar totes aquelles accions que enfortisquen l'activitat comercial.

Tere Esteve ha detallat que la campanya "Compra a Vila-real i disfruta" “és una campanya de fidelització per a fomentar les compres durant l'estiu, a més de premiar als clients del comerç local i atraure a nous consumidors”. Per a això, es regalaran fins a 3.000 bosses de cotó (totebags) amb un disseny inspirat en alguns dels monuments de la ciutat. Per a aconseguir-les, els clients hauran de realitzar tres compres d'almenys deu euros en tres establiments diferents adherits a la campanya; o bé una compra superior a 100 euros en un o dos comerços adherits. Les bosses es recolliran en la seu d’Ucovi, en horari d'11.00 a 14.00 h de dilluns a divendres presentant els tiquets de compra. A més, tal com ha indicat Tere Esteve, com a novetat, els clients podran realitzar una aportació solidària a una ONG que es triarà a través d'un concurs que Ucovi llançarà en les seues xarxes socials.

Esteve ha subratllat que ja són més de 100 establiments adherits a la campanya d'estiu, que va arrancar aquest dimarts 2 de juliol. La secretària d’Ucovi ha recordat que, a més del suport de l'Ajuntament i la Fundació Caixa Rural Vila-real, la iniciativa també té l'aval de la Generalitat Valenciana. “La col·laboració públic-privada és fonamental per a aconseguir un millor desenvolupament de l'economia de la ciutat”, afig.

Per part seua, Sonia Sánchez, com a presidenta de la Fundació Caixa Rural Vila-real, ha remarcat que per a l'entitat és “un plaer col·laborar amb els comerços i formar aliança amb l'Ajuntament de Vila-real per a ajudar als comerços de la nostra ciutat, que ens ofereixen productes i serveis de qualitat i que contribueixen a generar prosperitat a Vila-real”.