8 empreses s’interessen per ampliar els horaris de les instal·lacions esportives en Vila-real

Huit empreses pugnen per emportar-se el contracte que permetrà reforçar i ampliar els horaris de les instal·lacions esportives de Vila-real. Es tracta d’Ebone Servicios, Integra, Interim Impulsa, Jera Avanza Levante, Serveo, Alpha Servicios, Ofertas Costa Azahar y Wlip Labor Integración. El contracte va eixir a licitació al mes d’abril per 306.000 euros a l’any.

Una d’eixes huit mercantils serà la que, amb motiu de la insuficiència de personal i l’augment d’espais esportius a la ciutat, s’encarregue d’ampliar els horaris de consergeria i d’atenció al públic en les instal·lacions que gestiona el Servei Municipal d’Esports (SME).

Segons apareix en els plecs de contractació, són 11 els recintes en els quals van a complementar la tasca que realitza el personal municipal. Són els poliesportius Fundació Caixa Castelló, Campió Llorens, Sebastián Mora, Melilla i el pavelló del centre de tecnificació esportiva, així com les instal·lacions de la Ciutat Esportiva Municipal Pau Francisco Torres (CEM), els camps de futbol de Flors, les piscines del Termet, del centre de tecnificació i la coberta Yurema Requena; i el centre Aigua-salut.

Encara que aparega en la documentació de la licitació del projecte, l’última d’eixes 11 instal·lacions es cau finalment de la llista d’edificis amb necessitats per cobrir, ja que cal recordar que l’Ajuntament va anunciar esta setmana el tancament d’Aigua-salut, després de no haver pogut arribar a un acord amb l’empresa per a renovar el contracte d’arrendament.

El contracte destaca que les hores anuals que l’empresa haurà de cobrir són un total de 14.880, que distribuiran en funció de les necessitats de cada instal·lació.

L’objectiu d’este projecte, com va recalcar el regidor d’Esports, Xus Madrigal, és «cobrir el màxim d’hores possibles i donar servei als usuaris de tots els recintes esportius de Vila-real», ja que, al cap i a la fi, allò que pretenen és «apostar per la màxima qualitat d’este servei». Els accessos a tots els mencionats recintes continuen estant al 100% sota el control del Servei Municipal d’Esports.