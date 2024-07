Vila-real activa el protocol d'atenció a les persones sense llar per la calor

Vila-real es prepara per a atendre les possibles onades de calor que puguen decretar-se aquest estiu. La regidora de Seguretat Ciutadana, Silvia Gómez, i el regidor de Serveis Socials, Antonio Marín, juntament amb tècnics dels seus respectius departaments, han mantingut una reunió de coordinació amb les entitats socials de la ciutat per avaluar els recursos i necessitats davant eventuals onades de calor que facen necessari activar els protocols específics marcats per la Generalitat per a l'atenció a persones sense llar en alertes d'altes temperatures.

En aquest dispositiu, participen també Creu Roja Vila-real, Càritas Vila-real i Sant Vicent de Paül, a més de la coordinadora de centres de salut, Luisa Escalante.

“En els últims anys, hem patit episodis molt durs d'onades de calor, que afecten de manera especial a la població més vulnerable. Des de l'Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb els centres de salut i en aliança amb les nostres entitats socials, estem preocupats i ocupats per l'impacte del canvi climàtic en les nostres vides i, en particular, sobre les persones sense llar”, valora la primera tinenta d'alcalde.

Activació del protocol

D'aquesta manera, el consistori vila-realenc ha activat ja el dispositiu d'acollida, atenció i informació a les persones sense llar que estableix la Generalitat Valenciana en el seu protocol d'alertes per altes temperatures. El seguiment dels casos individualitzats o el subministrament d'aigua, aliments o protecció solar són algunes de les indicacions que incorpora el protocol.

“L'impacte dels diferents episodis climàtics que se succeeixen a l'estiu és impredictible. Però sí que podem –i és el que estem fent amb l'activació d'aquest dispositiu especial- contemplar els diferents escenaris i establir les pautes que ens permeten actuar d'una manera més eficaç quan siga necessari”, valora Gómez, qui incideix en “la fortalesa de la xarxa de protecció social de Vila-real, gràcies a la col·laboració contínua de les nostres entitats”. “Sense elles, no seria possible”, conclou.