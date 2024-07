Vila-real es mobilitza per a donar força al nou abat de Poblet en el seu dia gran

Vila-real va demostrar aquest dijous la gran estima que els veïns li tenen a Rafel Barrué i l’orgull que senten perquè un vila-realenc ostente el màxim càrrec del Monestir de Poblet.

El passat 22 d’abril es va donar a conéixer que ell anava a convertir-se en el nou abat (fins aleshores era prior) i aquest dijous va viure el seu particular bany de masses en un temple ple de gom a gom.

El monestir estava ple de gom a gom. / Mediterráneo

Els vila-realencs no volien perdre’s aquest dia tan assenyalat i una nodrida comitiva, encapçalada per l’alcalde, José Benlloch, va abrigallar a Barrué durant la seua benedicció abacial. A més del primer edil, van assistir també el vicari general de la diòcesi de Segorbe-Castelló, mossén Javier Aparici; la presidenta de Fundació Caixa Rural Vila-real, Sonia Sánchez; regidors de la corporació municipal i uns 150 vila-realencs, familiars i amics del protagonista de la jornada.

Foto de família de la comitiva vila-realenca que es va desplaçar fins a Poblet. / Mediterráneo

Aquest temple situat a la província de Tarragona no és un lloc que li resulta estrany a Vila-real, ja que cal recordar que el Monestir de Poblet és també el lloc on es troba ni més ni menys que la tomba del rei fundador de la ciutat, Jaume I.

Foto de la cerimònia. / Mediterráneo

La cerimònia, celebrada el dia de Sant Benet, fundador de l’orde, va estar presidida per l’abat general de l’orde cistercenca, fra Mauro Giuseppe Lepori. Fra Rafel va rebre l’anell, la mitra i el bàcul que l’acrediten com al màxim responsable del principal monestir de Catalunya. Donada l’envergadura de l’acte, no hi va faltar tampoc el president de la Generalitat catalana, Pere Aragonès.

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, amb el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès. / Mediterráneo

En el seu discurs, Barrué va posar en valor el silenci per escoltar la voluntat de Déu: «Necessitem silenci monàstic, silenci de pau. Necessitem silenci per tenir l’orella del cor atenta a l’escolta de la voluntat de Déu». A més, va tindre un gest amb la seua ciutat al recordar que està celebrant el 750é aniversari de la seua fundació.

«Que un vila-realenc siga abat de Poblet és un orgull, però si, a més, aquesta fita succeeix en un moment com el 750é aniversari, la satisfacció és doble. Li desitge tota la sort en aquesta nova tasca de govern d’uns dels principals monestirs del país», explica Benlloch.