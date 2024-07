Multes de fins 500 € per no recollir els excrements o orins de gossos al carrer en Vila-real

No recollir els excrements o no netejar l'orina dels gossos en la via pública suposa una infracció que pot eixir molt de cara als propietaris de mascotes en Vila-real. Aquest és l'advertiment que la Regidoria de Serveis Públics realitza a través d'una nova campanya de conscienciació que ha llançat en xarxes socials i a través de publicitat exterior i que recorda les multes a les quals s'exposa qui infringisca l'obligatorietat d’arreplegar les caques i de portar bosses per a la seua recollida així com de netejar les miccions.

Unes sancions recollides en l'ordenança de convivència ciutadana i en la Llei 2/2023, de 13 de març, de la Generalitat, de Protecció, Benestar i Tinença d'animals de companyia i altres mesures de benestar animal i la Llei 7/2023, de 28 de març, de protecció dels drets i el benestar dels animals.

Eslògans contundents

Amb els contundents eslògans Aquesta merda et pot eixir cara. Recull-la! i Aquesta pixarrada et pot eixir cara. Ací no!, la campanya forma part de les accions de comunicació en matèria de sensibilització ambiental que duu a terme l'empresa adjudicatària del servei de neteja viària i recollida de residus, l'UTE Vila-real formada per Prezero i Urbaser, per la qual cosa no té cap cost afegit per a l'Ajuntament. El regidor de l’àrea, Xus Madrigal, assenyala que «els excrements i orins en la via pública no sols són una mostra d'incivisme sinó també un greu problema de salubritat, brutícia i deterioració i corrosió del mobiliari urbà, els carrers i les façanes dels edificis».

A més, incideix en el cost que suposa la neteja sense oblidar que «afecten a la convivència i danyen també les zones verdes generant una imatge negativa de l'entorn urbà». «Mantindre neta Vila-real és una responsabilitat de tots els ciutadans i ciutadanes», subratlla.

La campanya s'ha iniciat amb la viralització d'un vídeo que forma part de la iniciativa de conscienciació a través d'un exemple de denúncia a una persona amb la finalitat de conèixer l'opinió ciutadana en xarxes sobre aquesta problemàtica. La campanya, que consta de diferents fases, continua ara amb la difusió en xarxes socials de cartelleria amb els eslògans de la campanya i l'advertiment que les sancions poden ser de fins a 500 euros. A més, aquesta cartelleria també s'instal·larà en suports de publicitat exterior i en el bus Groguet. També han començat a fer difusió en la pantalla exterior de l'ajuntament.

En els pròxims dies col·locaran també adhesius en els fanals per a advertir de la prohibició que els animals orinen en aquests elements de l'enllumenat públic perquè genera una corrosió greu. A partir de setembre, repartiran portabosses i botelles recarregables entre els propietaris de mascotes per a facilitar que complisquen amb l'obligació de recollir la femta i netejar l’orí.