Vila-real culminará este mes la comisión del Vilabici: su puesta en marcha continúa sin fecha

La comisión especial que el Ayuntamiento de Vila-real, con unanimidad de todos los grupos, arrancó en febrero para investigar y tratar de esclarecer el retraso de la enquistada puesta en marcha del servicio de préstamo municipal gratuito de bicicletas (Vilabici) está en su recta final.

Esta semana está prevista la que será, en un principio, la última sesión de una comisión por la que han comparecido durante los últimos meses concejales, técnicos y representantes de empresas.

Según expone la presidenta de este ente, Maria Fajardo, han prestado declaración el exconcejal José Ramón Ventura Chalmeta (exedil de Medio Ambiente, responsable de este proyecto cuando salió a licitación y lo adjudicaron), el actual concejal de Movilidad, Emilio M. Obiol (que heredó esta patata caliente), el actual y anterior responsable de Movilidad, el responsable de la mesa de contratación, el gerente de la empresa concesionaria (Autobuses Furió) y un representante de otra compañía que pujó al concurso público, pero no se llevó el contrato.

A falta del informe de conclusiones, que deberá redactar la propia Fajardo, la concejala avanza a Mediterráneo que en el proceso de contratación no hubo nada raro, sino que los problemas llegaron luego con la gestión del servicio. «Yo pienso que no ha habido nada extraño en el procedimiento cuando se hizo la licitación y la adjudicación. Todos los aspectos que no cuadran o que no se hicieron de la manera más cuidada posible, que es como tiene que actuar una administración pública, vinieron después», desgrana la edila.

Bases «no homologadas»

Fajardo achaca al exconcejal del área y, en extensión al alcalde, permitir que la compañía instalara unas estaciones o bases que «no estaban homologadas». «Si en uno de esos boxes hubiera llegado a pasar algo, el Ayuntamiento habría tenido un problema serio», avisa.

También incide en el incumplimiento de uno de los requisitos que aparecía en el pliego de contratación. Según detalla Fajardo, exigía a las empresas interesadas que «en un plazo de tres meses» después de la adjudicación, el servicio tenía que estar en funcionamiento: «Pero eso no se ha llegado a producir. Han pasado dos años (el contrato se adjudicó en julio del 2022) y Vilabici (antiguo Bicivila’t) aún no se ha puesto en marcha».

A juicio de Fajardo, ese prolongado retraso «no es correcto», ya que la empresa concesionaria «no ha sido capaz de ponerlo en funcionamiento y el Ayuntamiento encima no ha penalizado a esta compañía de ninguna forma».

¿Cuándo volverá el servicio?

Mientras la comisión indaga en los pormenores de ese contrato, la recuperación del servicio todavía continúa sin fecha y es una incógnita cuándo las bicis podrán volver a las calles de Vila-real. El concejal de Movilidad, Emilio M. Obiol, asegura que el Ayuntamiento trabaja para que «esté lo más pronto posible en marcha».

«Lo que hay en la calle son seis estaciones base que están implantadas, pero no en funcionamiento, porque las tenemos que conectar a la red eléctrica. A priori es fácil, pero en la práctica no es tan sencillo, ya que hay que buscar una instalación eléctrica municipal relativamente cerca. Y, de la mano de Servicios Públicos, estamos en ello», argumenta.

Un hándicap que hará que, como pronto, el Vilabici no esté operativo al menos hasta después de verano. Fajardo no es tan optimista y no cree que el servicio pueda estar en marcha antes de final de año, por lo que cree que habría que darle una vuelta y «replantear el modelo de préstamo de bicis».

