Arranca el circ cada dijous al paratge del Termet de Vila-real

A l'estiu, a Vila-real, els dijous són dia de circ. La programació Viu l’estiu al Termet, preparada per la Regidoria de Cultura i Tradicions per als mesos de juliol i agost, reprén el cicle Dijous de circ, que ja va recollir l'any passat una gran acceptació, per a refrescar les vesprades del dijous amb cinc representacions circenses.

El cicle arrancarà aquest pròxim dijous, 18 de juliol, amb La Troupe Malabó i la seua Sonata circus, un espectacle que mescla circ, música i humor, i que arriba avalat per la reconeguda trajectòria de la companyia de Betxí.

Cartell amb la programació de 'Dijous de circ' a la plaça del Pastoret del Termet de Vila-real. / MEDITERRÁNEO

Prendrà el relleu, el dijous 25, la representació Sin remite, de Jean Philippe Kikolas, una obra en la qual la gestualitat agarra força i deixa de banda la paraula. Does, de Los Barlou, obrirà la programació d'agost, amb un espectacle finançat pel programa Diputació a Escena.

Seguit d'actuacions

Li seguirà, el 8 d'agost, Solo de dos, de Duo x Caso, en la qual es combinen titelles, música, circ i molt humor. El cicle conclourà el 22 d'agost amb l'obra Tentempié, de Penélope y Aquiles. Totes les obres són a les 20.00 hores a la plaça del Pastoret del paratge del Termet.

“Són cinc representacions per a tots els públics que arranquen aquest mateix dijous per a oferir a vila-realencs i visitants un estiu d'humor, música, circ i molt bon ambient en un entorn únic com és el nostre Termet de la Mare de Déu de Gràcia”, assenyala la regidora de Cultura i Tradicions, Noelia Samblás, qui anima a la ciutadania a assistir a les representacions.