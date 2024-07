La número dos del PSPV de Vila-real, Silvia Gómez, renuncia al acta de concejala

La secretaria general del PSPV-PSOE de Vila-real, Silvia Gómez, ha comunicado hoy su decisión de centrarse en su labor como diputada autonómica para defender los intereses de los y las vila-realenses desde Les Corts Valencianes. De esta manera, Gómez formalizará en los próximos días su renuncia al acta de concejala y a las responsabilidades que ha venido desempeñando en los últimos 13 años en el gobierno municipal de Vila-real. Hasta ahora ha sido la número dos del ejecutivo socialista que lidera el alcalde, José Benlloch, ostentando también la primera tenencia de alcaldía.

“Ha sido un auténtico privilegio servir a mis vecinos y vecinas desde las distintas responsabilidades que he tenido el honor de desempeñar en estos últimos años. Pero no voy a dejar de hacerlo, ni mucho menos. Si he tomado esta decisión es, precisamente, porque entiendo que ahora donde mejor puedo defender a mi pueblo, a Vila-real, es en Les Corts”, señala Gómez. “Frente a las políticas regresivas de PP y Vox, frente a los recortes sociales, el ataque a nuestra lengua e identidad, frente al negacionismo y el ataque a las mujeres… Vila-real, nuestra provincia y nuestra Comunidad necesitan más que nunca de un PSOE fuerte, responsable y comprometido al 100% que sirva de dique de contención al oscurantismo de la derecha y la ultraderecha y evite que perdamos todo lo que, con el Consell de Ximo Puig, logramos avanzar en derechos, calidad de vida, igualdad y dignidad democrática”, argumenta la secretaria general.

Su relevo

De esta forma, la renuncia de Silvia Gómez a su acta como edila vila-realense obliga a recorrer un puesto en la candidatura que presentó el PSPV-PSOE en la última elecciones municipales, de manera que el siguiente en la lista (el número 13) es Diego Vila, quien ya fuera concejal en las dos anteriores legislaturas, ostentando en la última etapa la delegación de Fiestas.

La entrada de Vila en el consistorio podría demorarse en torno a un mes, en función del momento en el que Gómez formalice oficialmente su renuncia, lo que podría producirse una vez se apruebe el presupuesto del 2024, acordado entre el actual ejecutivo del PSPV-PSOE y Compromís. Además, ambas formaciones firman mañana el pacto de gobierno al que han llegado tras varias reuniones en los últimos tres meses.

Labor parlamentaria

Asimismo, la todavía edila añade que la salida del Consell de los consellers de Vox va a hacer más relevante si cabe la labor parlamentaria. “Aunque sabemos perfectamente que la ultraderecha va a seguir siendo el sustento del PP en las Cortes, que mantiene la presidencia en manos de Vox, un gobierno en minoría en la Generalitat es también una oportunidad para, desde el parlamentarismo, poner freno a los desmanes del Partido Popular y mejorar la vida de las personas, en particular de los colectivos más vulnerables, que es parte fundamental de nuestro ADN socialista”, valora la diputada, adscrita a la comisión de Política Social y Empleo y a la comisión permanente de políticas integrales de discapacidad, entre otras.

“Durante este último año, he compatibilizado ambas responsabilidades para ayudar al gobierno municipal y al alcalde en una coyuntura complicada, que ha requerido de un mayor esfuerzo si cabe de diálogo, también desde mi responsabilidad como secretaria general, con el resto de formaciones municipales. Este diálogo va a plasmarse en las próximas horas en un acuerdo de gobierno con Compromís per Vila-real que va a permitir afrontar lo que queda de mandato con mayor tranquilidad y estabilidad para que la ciudad siga avanzando”, agrega.

Gómez apunta, además, a la próxima aprobación de los presupuestos municipales y la inminente liquidación del pago pendiente a proveedores como otros de los motivos que le llevan a adoptar esta decisión en estos momentos.

“No me voy, todo lo contrario. Voy a seguir estando al 100% volcada en Vila-real, como lo he estado siempre, pero ahora centrada exclusivamente en una labor parlamentaria que es más necesaria que nunca, para defender a los y las vila-realenses de los ataques de la derecha y la ultraderecha”, concluye la secretaria general, quien avanza que esta decisión también permitirá reforzar la actividad política en la agrupación local.