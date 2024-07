Concert nocturn a més de 40 metres d’altura per honrar a Sant Jaume en Vila-real

Dins de la programació estival que ofereix cada any Vila-real, els veïns van gaudir la nit del dimarts d’un dels esdeveniments més clàssics per excel·lència del mes de juliol. Es tracta de l’antevigília de Sant Jaume, que va tornar a celebrar-se en la seua data habitual (el 23 de juliol) després que l’any passat va haver de retardar-se un dia amb motiu de les eleccions generals, que van obligar a posposar el tradicional concert una jornada més tard.

Un any més, a més de 40 metres d’altura, el campanar de l’església arxiprestal que porta el nom d’un dels patrons de la ciutat es va convertir anit en l’epicentre musical de Vila-real, on el repic de campanes es va fusionar amb les melodies interpretades pels integrants de la Unió Musical La Lira.

L'alcalde, José Benlloch, i els regidors Noelia Samblás i Javier López no van faltar al repic de campanes. / Toni Losas

Honors a Sant Jaume

Com és costum, l’acte va començar amb el tradicional toc de l’avemaria i va continuar amb el concert en honor a Sant Jaume des de la part alta del campanar del temple, en el qual una vintena de joves de la banda musical va oferir un variat repertori de temes. Com en anteriors ocasions, els músics van enganxar xicotetes llanternes als seus instruments per poder il·luminar les seues partitures en mig de la foscor de la nit.

Foto del concert en el campanar de l'arxiprestal. / Toni Losas

Com l’espai en la zona més elevada del campanar és prou reduït i no permet l’accés de moltes persones al mateix temps, una altra estampa habitual que va deixar el concert va ser el gran ambient que lluïa la plaça de l’església. L’àgora es va omplir de veïns per a presenciar i escoltar en directe el toc de campanes i el concert que tenia lloc uns quants metres més a dalt.

Més actes de l’agenda

Després de l’antevigília, la programació estiuenca que ha dissenyat l’Ajuntament seguirà demà amb una nova sessió del Dijous de circ al Termet. Després de la jornada inaugural de la setmana passada, l’espectacle de demà dijous (Sin remite) en la plaça del Pastoret correrà a càrrec de Jean Philippe Kikolas.