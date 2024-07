El pacto PSPV-Compromís llega al pleno de Vila-real con el desbloqueo del pago de 1,3 millones a proveedores

Día, el de hoy, de cambios e incorporaciones en los órganos de gobierno y de gestión de la corporación municipal de Vila-real. Y es que los ediles de Compromís han estrenado sillones, tanto en la junta de gobierno como en el pleno del Ayuntamiento, tras el pacto firmado con el PSPV-PSOE para entrar a formar parte del ejecutivo que lidera el socialista José Benlloch.

En concreto, Maria Fajardo ya ha ocupado su sitio como vicealcaldesa y mano derecha de Benlloch en el gobierno municipal a primera hora en la junta de gobierno, a la que también ha entrado su compañero de partido Santi Cortells. Es la primera puesta en escena oficial del acuerdo rubricado el pasado viernes, 19 de julio.

La líder de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo; y su número dos, el edil Santi Cortells, se han incorporado ho a la junta de gobierno. / TONI LOSAS

Y también en el pleno, celebrado posteriormente, ha habido cambios en la distribución de los sillones que ocupaban los grupos hasta ahora, de manera que Fajardo se reubica también junto al alcalde y presidente de la corporación, mientras que los otros dos ediles valencianistas, Santi Cortells y Dora Saura, se han colocado en el extremo izquierdo (mirando hacia la mesa de la corporación). Por su parte, el exedil de Vox y ahora en el grupo de los no adscritos, Manu Rubert, se reubica en la parte derecha, junto a sus anteriores compañeros de la formación ultraderechista.

Siete expedientes

La sesión se ha centrado, en buena medida, en aprobar siete expedientes de pago a proveedores, con un total 303 facturas pendientes que suman un importe de 1.308.000 euros. Todos ellos han sido aprobados sin problemas, básicamente por la abstención del ahora socio de gobierno del PSPV.

Una abstención que, como ha explicado la vicealcaldesa Fajardo, viene motivada "porque no hemos querido poner palos en las ruedas para que quienes han hecho los trabajos cobren", a la vez que ha justificado el hecho de que no hayan votado directamente a favor en que "como ya hemos dicho en las últimas semanas, no íbamos a asumir la responsabilidad de una gestión anterior, heredada, de manera que entraremos a gestionar nuestras áreas con una situación saneada".

"Buena voluntad"

Por su parte, tanto la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, como el alcalde Benlloch han agradecido la "buena voluntad" de todos los grupos por avanzar en el pago a proveedores, a la vez que ha recordado las dificultades de la gestión, tanto de carácter económico como de falta de personal en el consistorio. En este sentido, el edil no adscrito, Manu Rubert, ha votado favorablemente a cada uno de los siete expedientes, mientras que el PP se ha abstenido, postura que también ha tomado Vox, aunque en dos de ellos ha votado en contra.

Agradecimientos y felicitaciones En los últimos minutos del pleno ordinario de julio del Ayuntamiento de Vila-real no han faltado los agradecimientos y las felicitaciones. Al respecto, el líder de los populares, Adrián Casabó, ha aprovechado para dar las gracias a la aún edila socialista Silvia Gómez, que en unos días formalizará su renuncia para dedicarse explusivamente a su labor como diputada en Les Corts, por los 21 años que suma como concejala de Vila-real y por "su predisposición" al diálogo. Por su parte, la vicealcaldesa Fajardo ha felicitado al edil popular Jaume Llorens por su reciente nombramiento como senador, "el primero de Vila-real". Y el alcalde Benlloch ha hecho extensiva esa felicitación al que fuera edil del consistorio, Alejo Font de Mora, que se incorpora a Les Corts como diputado popular. "Confiamos en que ello sea beneficioso para nuestra ciudad", ha señalado.

En concreto, el mayor paquete de facturas pendientes que en breve se abonarán, con una consignación de 486.696 euros, que corresponden al área de Comunicación y, como ha explicado la concejala Escrig, corresponden fundamentalmente a promociones de campañas comerciales o culturales, así como a la de las jornadas gastronómicas, la Ruta de la Tapa, el espectáculo de la pasión vila-realense Laquima vere o de actividades y competiciones deportivas, entre otros.

Otra parte importante de las facturas, con un total de dinero que ronda los 700.000 euros (en tres expedientes distintos) corresponde a trabajos realizados en programas como el Major a Casa o la ayuda a domicilio, así como a la limpieza de edificios municipales y de instalaciones deportivas, en el transcurso del impás que se produce desde que finaliza un contrato y se adjudica el siguiente. Un hecho este en el que ha incidido el portavoz del PP, Adrián Casabó, quien ha reclamado al ejecutivo local "mayor previsión" a la hora de licitar este tipo de contratos.