Exactament, un mes falta per a l’inici de les festes que Vila-real dedica a la seua patrona, la Mare de Déu de Gràcia. I en aquest context, la regidoria de Participació Ciutadana i la Junta de Festes van convocar ahir una nova edició del Macrosopar de Veïns i Veïnes, un dels esdeveniments més participatius de les celebracions que tanquen l’estiu a la ciutat. Un acte que, com va avançar Mediterráneo el passat 25 de juliol, introdueix com a principal novetat les disfresses.

D’aquesta manera, ahir al migdia va tindre lloc el sorteig de les taules entre les entitats veïnals, les quals es bolquen en el multitudinari sopar de germanor, juntament amb les associacions de persones amb diversitat funcional Acudim i Rus. La trobada se celebrarà el divendres, 6 de setembre, en la plaça de la Maiorasga. El sorteig de taules també s’ha aprofitat per a distribuir 2.500 tiquets entre les associacions de veïns. Amb tot, des de la regidoria que encapçala Miriam Caravaca com des de l’ens festiu autònom que lidera Toni Carmona ja tenen la mirada posada en la possibilitat de fer curt i haver d’ incrementar la quantitat de tiquets a un màxim de 3.000 persones, que és la capacitat de l’espai de la Maiorasga. Aportació solidària Com és habitual, els ciutadans que desitgen participar en aquest esdeveniment social i festiu hauran d’adquirir un tiquet, a través de les entitats o en la Casa de la Festa, per un donatiu d’un euro. La recaptació es destinarà a una organització social de la ciutat. A més, Ajuntament i Junta de Festes aporten taules, cadires, porrat i beguda, així com també una actuació. Caravaca i Carmona expliquen que, en aquesta 21a edició del Macrosopar de Veïns i Veïnes amb motiu de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, «hem volgut innovar i potenciar al mateix temps una tradició com són les disfresses del segon divendres de les festes». Vila-real apuesta por dar un toque carnavalesco al 'macrosopar de veïns' de las fiestas de septiembre Així, com va publicar aquest periòdic, entre les associacions de veïns que els seus integrants acudisquen disfressats a l’esdeveniment, se sortejarà una xaranga per a animar les festes del seu barri. Caravaca recorda que, anys enrere, «la Comissió de Penyes celebrava el segon divendres de les festes de setembre un sopar de disfresses, i en l’actualitat encara que el sopar ja no es realitza, són molts els col·lectius festers que eixa nit es disfressen en els seus casals». Per aquest motiu, des de l’Ajuntament i la Junta de Festes s’ha volgut donar un nou al•licient al Macrosopar de Veïns i Veïnes, que ja s’ha convertit en una de les cites més multitudinàries de les festes patronals de Sant Pasqual i de la Mare de Déu de Gràcia.