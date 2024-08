Vila-real trabaja a contra reloj para aprobar la nueva tasa de basuras antes del 2025

El Ayuntamiento de Vila-real trabaja a contra reloj para aprobar la ordenanza de la nueva tasa de basuras que se establecerá a partir del próximo ejercicio del 2025, dando cumplimiento así a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que obliga a las entidades locales a establecer un canon que cubra el coste real de la recogida y tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Vila-real es uno de los escasos municipios de la provincia de Castellón que carecen de este canon específico, de manera que asume el coste de este servicio a través de los recursos ordinarios de que dispone el Ayuntamiento y que se generan, por ejemplo, con el cobro anual del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Una situación que no podrá repetirse ya a partir del 2025, tampoco en otras localidades como l’Alcora o Benicàssim, donde tampoco existía esta tasa.

Los municipios que sí que cuentan con ella, deberán adaptarla —en algunos casos supondrán incrementos significativos—, con el fin de cubrir la totalidad de los gastos por la recogida, tratamiento y valorización de las basuras de carácter urbano.

En el caso de Vila-real, el coste que calculan los técnicos por la prestación de este servicio para el próximo ejercicio es de algo más de 5,5 millones de euros, lo que representa un incremento del 48% respecto al 2019, cuando el consistorio invertía 3,7 millones por el mismo concepto. Un aumento que es consecuencia de los sobrecostes del tratamiento de los residuos y que, en concreto, afectan por igual a todos las localidades que forman parte de Reciplasa, la empresa pública que gestiona las basuras de medio centenar de municipios de las comarcas de la Plana Alta, la Plana Baixa, el Alto Mijares, l’Alcalatén y l’Alt Maestrat.

El alcalde, José Benlloch, explica a Mediterráneo que los servicios técnicos del consistorio, con el apoyo de una fundación externa, están elaborando un estudio «potente», con el fin de recabar todos los datos y realizar los cálculos necesarios para aprobar la nueva ordenanza reguladora de la tasa de basuras en el último trimestre del actual ejercicio, de manera que esté lista antes del 31 de diciembre y pueda aplicarse ya en el 2025, tal y como marca la ley.

«No es un capricho de nadie, sino que se trata de una exigencia legal consecuencia de una directiva europea, que afecta a todos los municipios de España» José Benlloch — Alcalde de Vila-real

«Sabemos que no será un tema fácil de entender por parte de la ciudadanía, porque pasaremos de no cobrar nada por este concepto a hacerlo el próximo año, pero es algo que no es un capricho de nadie, sino que se trata de una exigencia legal consecuencia de una directiva europea, que afecta a todos los municipios de España, independiente del color político de sus ayuntamientos», indica Benlloch.

Adecuación de la planta

La recaudación de los ayuntamientos por esta tasa se destinará a cubrir la gestión de las basuras y a adecuar la planta de Reciplasa, ubicada en Onda, a los estándares que se exigen desde Europa, con el fin de reducir a mínimos los restos no recuperables, para lo que se requiere una inversión de 200 millones en los próximos 25 años.

Para crear la ordenanza de basuras, Vila-real estudia también las que tienen otras ciudades no solo de Castellón sino también de otras partes de España.

Además, al alcalde Benlloch hace hincapié en la necesidad de coordinarse todos los municipios que forman parte de Reciplasa, «para realizar una tarea pedagógica y explicar a los vecinos los cambios que reclama Europa».

De hecho, el consejo de administración de esta empresa pública ha aprobado los criterios para la realización del estudio de estimación de costes que tendrá para los ayuntamientos socios la entrada en vigor, en abril del 2025, de la nueva ley. Se trata de una apuesta de la entidad y los consistorios por la sostenibilidad en la gestión de los residuos de forma eficaz y potenciar la economía circular.

