PSPV y Compromís sacan su primer presupuesto conjunto en Vila-real, tras cinco años sin entenderse

Cinco años han tardado el PSPV-PSOE y Compromís per Vila-real en retomar el camino de una gestión conjunta del Ayuntamiento. Un periodo caracterizado por el enfrentamiento entre ambas formaciones que, hoy, ha vuelto a la senda de la colaboración con la aprobación de un presupuesto de 58,2 millones de euros para el presente ejercicio del 2024, de manera que, tras la exposición pública del documento y la aprobación definitiva, entrará en vigor previsiblemente en septiembre, lo que deja un corto margen de maniobra de cuatro meses para que los ediles socialistas y valencianistas del nuevo ejecutivo puedan ejecutar sus correspondientes compromisos.

En concreto, la aprobación de las cuentas del 2024 han salido adelante con los votos favorables de los concejales del PSPV-PSOE y de Compromís per Vila-real, a los que se ha sumado el del concejal del grupo de no adscritos y exedil de Vox, Manu Rubert. Por su parte, tanto el PP como Vox han mostrado su postura contraria a estas cuentas.

La concejala de Hacienda, Sabina Escrig explica los detalles del presupuesto del 2024, con la vicealcaldesa Maria Fajardo y el alcalde, José Benlloch, de fondo. / GABRIEL UTIEL

Además, se ha producido un momento de tensión entre el alcalde, José Benlloch, y el portavoz del PP, Adrián Casabó, a cuenta de las referencias personales o de partido que ambos han realizado en sus explicaciones de voto.

"Social, responsable y lo más real posible"

En su explicación, la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, ha destacado que este "es el mejor presupuesto que hemos sabido y podido hacer", a la vez que lo ha calificado de "social, responsable y lo más real posible". Y ha añadido que se trata de unas cuentas para finalizar el presente ejercicio y para comenzar a trabajar en las del 2025, con el fin de aprobarlas antes de acabar el año.

Desde los grupos de la oposición prefirieron no entrar en el debate, algo que lamentó la vicealcaldesa de Compromís, Maria Fajardo, de manera que apostaron por la explicación de voto, que no da pie a posible interacción entre los ediles.

La portavoz de la formación ultraderechista, Irene Herrero, ha criticado que "la transparencia de la que hablan ni está ni se le espera", en referencia a que "solo hemos tenido dos días, desde que nos pasaron la documentación, para preparar este pleno de presupuestos". Además, Herrero ha calificado de "clientelismo político" las subvenciones que, a través de convenios, se conceden a entidades sociales y culturales del municipio.

Críticas de la oposición

Por su parte, el líder de los populares, Adrián Casabó, ha aludido a que "el matrimonio (entre PSPV y PSOE) se ha consumado", con la aprobación de unas cuentas "que llegan tarde y mal, tanto en las formas como en el fondo". Y ha lamentado que "no se haya buscado en ningún momento nuestros ocho votos ni se hayan escuchado nuestras propuestas". Y ha tildado el presupuesto de "ficticio e irreal, que tampoco da respuesta a los problemas del personal de la casa (Ayuntamiento), a la vez que ha asegurado que "el capítulo de inversiones se centra en reparar aquello que se ha descuidado en los últimos años".

Este es el cuadro de inversiones del presupuesto del 2024. / MEDITERRÁNEO

La vicealcaldesa y portavoz de Compromís, Maria Fajardo, ha recordado que los impuestos sirven para proporcionar servicios a la sociedad. Además, ha hecho hincapié en que entre las inversiones, que suman 1,8 millones de euros, se incluyen tres sentencias urbanísticas firmes, "a la vez que hay otra ahí pendiente, de la que todavía no sabemos cuánto nos costará". La edila ha aprovechado para asegurar que el expediente para elaborar las cuentas del 2025 ya se ha abierto, con la finalidad de ponerse a trabajar en septiembre y poder aprobarlos antes de acabar el año.

Por último, el alcalde, José Benlloch, ha calificado el discurso de Casabó de "durísimo, entrando en esferas personales e intentando enfrentar a la gente", ante las referencias realizadas por el portavoz popular al pacto de gobierno alcanzado entre socialistas y valencianistas. Y ha incidido en que los populares "no han formulado ni una sola propuesta desde hace un mes", para su estudio y posible inclusión en las cuentas.