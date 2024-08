1.300 kilómetros en bici de Vila-real a París, por la cura de una enfermedad rara

Nada menos que 1.300 kilómetros separan Vila-real de París. No resulta descabellado viajar en coche, avión o tren para llegar en unas horas a la capital francesa, pero hacerlo por etapas y sobre una bicicleta ya no es tan habitual.

Y es que, sin mucho equipaje, pero con una mochila cargada de motivación, el presidente del Rotary Club de Vila-real, José Manuel Esteban, ha arrancado este sábado, a sus 53 años, su particular aventura.

Lo hace con un espíritu solidario, como es la de recaudar fondos para seguir financiando la investigación médica para hallar una cura a la distrofia muscular de cinturas 1F/D2, enfermedad rara que afecta a miembros de una única familia en el mundo que, además, les hace inmunes al VIH, otra de las ramas que se aborda en esta compleja investigación.

«Nunca había hecho una ruta tan larga. Hice el camino a Santiago, llegando a Finisterre, que son unos 1.200 kilómetros que completé en 10 días. Ahora, a parte de dotar este reto de un trasfondo benéfico, son 100 kilómetros más, con los Pirineos por el medio, y la idea es realizar el trayecto en ocho días», explica.

José Manuel Esteban a su salida de Vila-real. / ERIK PRADAS

Esteban compartirá en la cuenta de Instagram y Facebook del Rotary Vila-real, así como en sus redes personales, un reporte diario e incluso varias emisiones en directo. «No llevo nada de logística, voy solo y el objetivo es ir de camping en camping y si no encuentro ninguno, me quedaré al aire libre. Es una auténtica aventura», asevera. Lo fundamental, más allá de intentar completar las etapas fuera de las horas centrales del día, es «que no falte agua».

Una de las primeras paradas ha sido en Pobla de Tornesa. / MEDITERRÁNEO

Por su parte, el presidente de Conquistando Escalones, Abrahán Guirao, agradece la gesta del presidente del Rotary vila-realense, e insiste en que no siempre es fácil conseguir fondos para la investigación de la distrofia muscular de cinturas 1F/D2, «por lo que encontrar a personas como José Manuel, que, de forma totalmente altruista, ponen en marcha acciones que nos ayudan a recaudar dinero para investigar nuestra enfermedad es una suerte y no podemos estar más que muy agradecidos».

El objetivo

Aunque el objetivo inicial era recaudar 2.600 euros, cantidad con la que se pueden financiar 10.400 minutos de investigación, todo indica que esta cifra se superará ampliamente, por cuanto en el momento de iniciar su reto, Esteban ya se había logrado reunir más de 2.400 euros, donados por una treintena de personas y empresas, que se han hecho eco de esta campaña que puede seguirse migranodearena.org (https://www.migranodearena.org/reto/pedaleando-por-la-cura-de-millones-de-personas). Las colaboraciones pueden se de cualquier cantidad de dinero, a razón de dos euros por kilómetro a completar por Esteban.

José Manuel a su llegada a Tortosa. / MEDITERRÁNEO

En la salida del presidente del Rotary de Vila-real sobre su bici no han faltado la vicealcaldesa Maria Fajardo quien, de esta manera, ha mostrado su apoyo en nombre de la ciudad.

«Como la vida misma y como Abrahán, esta acción supone la conquista de un doble reto, el deportivo y el social, que permita el desarrollo de tratamientos para la enfermedad», señaló antes de partir este ciclista solidario.