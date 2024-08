Vila-real habilitará un punto violeta en el Recinte de la Marxa durante las fiestas

El Ayuntamiento de Vila-real, a través de la Concejalía de Igualdad y en colaboración con el Grup de Dones de Vila-real, habilitará un nuevo Punto Violeta en el Recinte de la Marxa, coincidiendo con las fiestas patronales que la ciudad celebrará del 30 de agosto al 8 de septiembre en honor a la Mare de Déu de Gràcia.

El servicio, que se habilita como novedad en los próximos festejos se suma al ya habitual que se ubica a las puertas de la Casa dels Mundina, en la calle Major Sant Jaume y en pleno centro del casco urbano, se desplaza en la noche que tendrán lugar el concurso y la cena de empedraos de las peñas hasta el recinto festero que se emplaza junto al hipermercado Carrefour y frente al Palau de Justícia.

El Grup de Dones de Vila-real es parte fundamental en la implantación del Punto Violeta en la ciudad. / MEDITERRÁNEO

Aunque la iniciativa no es nueva, ya que se llevaba a cabo años atrás hasta la irrupción de la pandemia, sí que es cierto que la merma registrada en los últimos años en cuanto al número de personas voluntarias obligó a aparcar el punto itinerante que, habitualmente, se instalaba también en el Recinte de la Marxa, aunque entonces era en la noche del lunes de la Nit de la Xulla. De esta manera, ahora se retoma aquella iniciativa, aunque con algunos cambios en lo que se refiere, por ejemplo, a la jornada en la que se llevará a cabo.

En declaraciones a Mediterráneo y poco antes de salir en avión en dirección a la ciudad eslovaca de Michalovce, hermanada con Vila-real, la vicealcaldesa y próxima concejala de Igualdad, Maria Fajardo, ha explicado que "queremos comprobar como funciona el Punto Violeta allí, y más, teniendo en cuenta que yo misma he estado como trabajadora social en el Punto Violeta en diferentes poblaciones vecinas y no tan vecinas, pensamos que lo mejor es estar en medio de la fiesta y no solo en un lugar de paso".

Reunión con el Grup de Dones

De hecho, la vicealcaldesa se reunió el lunes con representantes del Grup de Dones para trabajar en la organización de esta iniciativa para la Mare de Déu de Gràcia. Una reunión en la que también se informó de la apertura del plazo para que las personas interesadas puedan inscribirse como voluntarias del Punto Violeta, una iniciativa de sensibilización y apoyo para la prevención de violencias sexuales y de atención a las víctimas de agresiones durante los eventos festivos. "El Punt Violeta tiene como objetivo principal garantizar un espacio seguro y de apoyo durante nuestras fiestas, donde cualquier mujer pueda encontrar ayuda e información en caso de necesidad", explicado Fajardo.

Para poder participar, las personas interesadas tendrán que realizar una pequeña formación que se llevará a cabo en la Casa de la Dona durante la semana del 26 de agosto. Se dispondrá de horarios, tanto por la mañana como por la tarde, para facilitar la participación. "La formación es esencial para garantizar que las voluntarias estén preparadas e informadas para ofrecer el mejor apoyo posible durante los festejos", explica la vicealcaldesa, quien considera que el punto itinerante que se habilitará en la noche del martes, 3 de septiembre en el Recinte de la Marxa, coincidiendo con los empedraos de las peñas, "nos permitirá llegar a más personas y ofrecer apoyo en momentos de gran afluencia de público".

Las personas interesadas en formar parte de este proyecto tienen que ponerse en contacto antes del 22 de agosto a través de un correo electrónico a casadona@vila-real.es con el asunto Punto Violeta, en el cual tendrán que indicar su nombre, apellidos y teléfono de contacto.