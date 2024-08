Una sentencia firme obliga a cerrar una residencia de mayores de Castellón

Mucha preocupación e incertidumbre. Este es el estadode las familias que, como ha podido saber Mediterráneo, hasta el momento han recibido la llamada de representantes de la Conselleria de Servicios Sociales anunciándoles el cierre del centro geriátrico Madrigal (antes residencia Sant Llorenç) de Vila-real y la asignación de plazas para los ancianos que allí residen en otros espacios de estas características de Castelló y otros municipios.

Una situación de la que, como confirma el alcalde, José Benlloch, el consistorio no tuvo constancia oficial hasta ayer, semanas después de que se iniciasen los trámites para reubicar a los residentes, aunque sí que conocían la situación de forma oficiosa por las llamadas de familiares «que nos muestran su preocupación».

La propia secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, -quien se puso en contacto a última hora de la tarde con al alcalde para explicarle la situación -confirmó a este rotativo que se tiene que proceder al cierre de este centro, ubicado en la esquina de las calles Penyagolosa y La Plana, en cumplimiento de una sentencia firme de fecha de 18 de mayo del 2023, «derivada de un proceso heredado que se remonta a octubre del 2018, cuando los inspectores de la Conselleria realizaron instrucciones en las que detectaron 15 infracciones graves».

La primera amenaza de clausura se hizo efectiva hace ahora cuatro años, en agosto del 2020, con el Gobierno del Botànic al frente de la Generalitat. En aquel momento, la presión de las familias y del propio Ayuntamiento liderado por Benlloch, llevó a los responsables de la Conselleria a buscar soluciones que evitaran el traslado forzoso de ancianos a otros lugares.

Acciones oficiales

La secretaria autonómica recalca que desde su departamento se está trabajando en las últimas semanas para reubicar a los ancianos en centros lo más próximo posible a Vila-real. «Queremos el bienestar de nuestros mayores y por ello estamos buscando soluciones para encontrar plazas en otras residencias y con las mejores condiciones posibles», asevera Albalat.

La responsable autonómica de Sistema Sociosanitario insiste en que el problema se arrastra desde el 2018, cuando los inspectores detectaron en la entonces residencia Sant Llorenç hasta 15 incumplimientos graves, que tenían que ver con acciones y prácticas que podían poner en riesgo la integridad de los residentes y por la falta de medidas de seguridad del sistema antiincendios. Infracciones por las que se impuso a la mercantil una multa de 100.000 euros.

Ofrecimiento municipal

Por su parte, el alcalde Benlloch incidió, tras la llamada que le realizó Albalat, en «agradecer las explicaciones que me ha dado, pero le he insistido en que no podemos perder una residencia en Vila-real». E hizo hincapié en que la competencia de estos asuntos es de la Generalitat, «aunque, como siempre he hecho, no rehuyo de nada que afecte a nuestros vecinos y a la ciudad de Vila-real».