Vila-real llança una guia esportiva amb més de 14.000 places en quasi 40 activitats

El Servei Municipal d’Esports de Vila-real llança una nova campanya esportiva per a la temporada 2024-2025 (es distribueix en tres trimestres a comptar des del 30 de setembre i fins al 20 de juny del pròxim any), amb més de 14.000 places en quasi 40 activitats per a socis i activitats, i que recupera enguany el Multiesport escolar, l'escola de psicomotricitat i les eixides de senderisme, entre altres.

El regidor d'Esports, Xus Madrigal, juntament amb el cap del servei, José Ramón Cantavella, ha presentat la guia d'enguany, que manté els preus de temporades anteriors i incorpora per primera vegada la figura del director d'instal·lacions per a facilitar el contacte i la gestió.

El regidor d'Esports, Xus Madrigal; i el cap del SME, José Ramón Cantavella, han presentat la guia esportiva per a la nova temporada d'activitats i socis. / MEDITERRÁNEO

“La principal novetat d'aquesta temporada és que podem recuperar, per fi, el Multiesport escolar, una iniciativa de la qual ens sentim especialment orgullosos, tant pel foment de la pràctica esportiva entre els nostres escolars com, sobretot, per allò que implica d'educació en valors, com el respecte o la companyia”, diu Madrigal, qui explica que en el cas del Multiesport Escolar, els alumnes participants podran practicar activitats com natació, bàsquet, handbol, futbol sala, rugbi, pilota, atletisme, cross o waterpolo.

Més novetats

Una altra de les novetats d'enguany serà la reubicació d'activitats, després del tancament de la piscina Aiguasalut, de manera que aquelles iniciatives que es desenvolupaven en aquella instal·lació les assumiran les piscines cobertes Yurema Requena i del centre de tecnificació esportiva, que amplia horari a partir de les 6.30 h i posarà també en servei l'àrea d’spa i wellness.

Quatre eixides de senderisme a l'any, el circuit de carreres populars, un grup de psicomotricitat per a xiquets a partir de 5 anys o les lligues locals complementen el programa per a socis i activitats, amb més de 30 classes dirigides des de bebés i embarassades fins a sèniors. “La campanya 2024-2025 recupera el nivell que ha tingut sempre l'oferta de l’SME, amb més de 8.000 places per a socis, a més de les 14.036 places en activitats, gràcies també a la recuperació del Multiesport”, valora el cap del departament.

Inscripcions i preus

Les inscripcions per a la temporada 2024-2025 de l’SME arranquen dilluns que ve, 2 de setembre, amb el període de renovacions i canvis -si el pagament està domiciliat, la renovació és automàtica-, mentre que la nova inscripció a activitats obrirà el termini el 10 de setembre. Els nous socis podran inscriure's a partir del 24 de setembre.

D'altra banda, l'Ajuntament de Vila-real manté els preus per als socis del Servei Municipal d'Esports, de manera que continuen sent els més baixos dels que ofereixen, almenys, els municipis dels voltants. En concret, per a aprofitar durant tot l'any totes les instal·lacions esportives que gestiona el consistori, les quotes anuals són les següents: 50 euros per a la modalitat Junior (de 14 a 17 anys); 100 euros per a la Jove (de 18 a 30 anys); 136 euros per a la Individual (de 31 a 64 anys); 217 euros per a la Familiar (parelles i fills entre 3 i 13 anys); i per a la Sénior, el preu es queda en 60 euros.