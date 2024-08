La 'baixà' de la patrona marca l'inici de 10 dies de festa a Vila-real

Si a Vila-real hi ha un acte que simbolitze l'inici efectiu de les festes de setembre, aquest és la tradicional baixà de la Mare de Déu de Gràcia, portada a muscles dels seus portadors, des de la seua ermita del Termet fins a la ciutat. Com de costum, la rebuda de la imatge ha estat aquesta vesprada multitudinària. Davant del convent i col·legi dels carmelites esperaven la reina de les festes de 2024, Belén Ramos, i les joves que donen forma a la seua cort d’honor, així com les autoritats, encapçalades per l’alcalde, José Benlloch; i la consellera de Justícia, Salomé Pradas.

Els portadors de la ‘moreneta’ es van aturar davant la residència de majors i van girar la imatge cap a ells. / KMY ROS

Tampoc ha faltat la presència d’un bon nombre de capellans de les diferents parròquies de la ciutat i també de representants d’entitats socials i religioses de Vila-real, amb les corresponents banderes. I la Colla Gegantera s'ha encarregat d’obrir pas, amb els quatre gegants vila-realencs (Pasqualet, Marigracieta, Jaumet i Pinella), a la processó per a traslladar la patrona de la ciutat fins a l’església arxiprestal, on romandrà la moreneta fins que torne, el 8 de setembre, al seu ermitori del Termet.

D’altra banda, i immediatament arribada la imatge de la Mare de Déu al primer temple local, s'ha procedit a realitzar l’ofrena floral que, des de fa anys, organitza la Comissió de Penyes.

Temps per al divertiment

La finalització de la multitudinària baixà de la patrona ha suposat, alhora, el tret d’eixida dels esdeveniments festius amb un caràcter més lúdic. El tardeo és una iniciativa que, de la mà de les penyes, va guanyant espai any rere any i la primera vesprada festiva no va estar exempta d’aquestes cites.

Actuacions musicals, festes d’aniversari als casals o discomòbils completen el programa d'aquesta jornada de divendres, sense obviar el concert del grup Bombai en la plaça Major quasi a la mitjanit.

Pel que fa a demà dissabte, hi ha previst, entre altres actes, el multitudinari concurs i dinar de paelles de les penyes, i l’exhibició de dos bous de Las Ramblas.