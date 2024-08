Vila-real inicia les festes de la Mare de Déu de Gràcia

Vila-real ja està de festa. I és que la plaça de la Vila ha acollit la tradicional Crida que, en aquesta ocasió ha estat protagonitzada per la presidenta de Caixa Rural Vila-real, Sonia Sanchez, qui ha convidat veïns i visitants a gaudir de les celebracions que la ciutat dedica a la Mare de Déu de Gràcia i que s'allargaran fins diumenge, 8 de setembre.

Gegants i gegantes, reina i dames de 2024, autoritats, integrants de la Junta de Festes i de la Comissió de Penyes, a més de veïnat, no han faltat a aquesta cita.

Posteriorment, una llarga comitiva acompanyada per la música de les dolçaines i tabals han anat a la plaça de Jaume I per encendre la metxa de la traca i els masclets i, després, han passat a inaugurar el Casal del Porrat, malgrat l'incendi que de matinada ha calcinat una de les casetes i del qual s'estan investigant les causes. Després de la feina dels bombers, el treball de les brigades municipals de neteja han estat vitals per a tornar l'espai festiu a la màxima normalitat possible

Ja per la vesprada, la imatge de la Mare de Déu de Gràcia baixarà a muscles dels seus portadors en el popumar trasllat des de la seua ermita del Termet fins l'església arxiprestal, on es farà l'ofrena de flors.

Activitats de tardeo, esdeveniments musicals davant de nombrosos casals de penyes o el concert de Bombai, a les 23.30 hores i en la plaça Major, completen la primera de les jornades de les festes patronals de la Mare de Déu de Gràcia en Vila-real.