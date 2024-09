Vila-real rep els beneficiaris del programa d'ocupació d'aturats del sector agrari

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i la vicealcaldessa i regidora de Serveis Públics, Maria Fajardo, han donat hui la benvinguda als treballadors i treballadores que s'incorporen a l'Ajuntament, a través de la segona fase del pla d'ocupació de l'atur agrari.

En aquesta fase del pla, que es desenvoluparà durant un mes i mig, participen una vintena de treballadors i treballadores que realitzaran tasques de neteja de camins rurals, séquies i barrancs, neteja del Termet, neteja i manteniment d’instal·lacions esportives i col·legis.

El programa, que en total ha ocupat a vora cinquanta persones aturades, compta amb una subvenció del Servei Públic d'Ocupació Estatal de 157.744 euros. D'aquesta manera, el consistori ha reeditat el programa de l'atur agrari per a contractar a persones com a peons agraris i com a capatassos agrícoles distribuïts en dos torns de 45 dies.

Oportunidad laboral

Com expliquen des de l'Ajuntament, amb aquest programa, "es dóna una oportunitat a treballadors del sector agrari que a l'estiu tenen problemes d'ocupabilitat en haver finalitzat la campanya citrícola". A més, gràcies a la contractació d'aquests treballadors, el consistori pot dur a terme tasques necessàries durant la temporada estival com la neteja i manteniment del Termet -un paratge molt utilitzat per la població a l'estiu-, el desbrossament de camins rurals per a prevenir inundacions o la neteja i adequació de la séquia Major.

Així mateix, enguany s'incorpora també entre les funcions dels beneficiaris d'aquest programa la neteja i el manteniment d'instal·lacions educatives i municipals amb l'objectiu que puguen col·laborar en la posada a punt dels col·legis i altres edificis municipals de cara al pròxim curs.